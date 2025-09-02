El Ministerio de Exteriores de Indonesia expresó su profundo pesar por el asesinato de Zetro Leonardo Purba, funcionario de su embajada en Lima, y demandó a las autoridades peruanas una investigación rigurosa que permita identificar y capturar a los responsables.

A través de un comunicado oficial, la cartera de Exteriores transmitió sus condolencias a la familia del diplomático, padre de tres hijos, y solicitó al Gobierno peruano garantizar el proceso de repatriación del cuerpo a su país. Purba, de 40 años, se desempeñaba como joven canciller organizador y residía desde hace cinco meses en la capital peruana.

El crimen ocurrió la noche del lunes en el distrito limeño de Lince, cuando el funcionario regresaba en bicicleta a su domicilio tras cumplir su jornada laboral. Según la Policía Nacional del Perú (PNP), sicarios lo interceptaron y dispararon en reiteradas ocasiones. Aunque fue trasladado aún con signos vitales a la clínica Javier Prado, en San Isidro, los médicos confirmaron su deceso al llegar.

La PNP activó de inmediato el Plan Cerco y mantiene abiertas las diligencias para determinar el móvil del crimen. El comandante David Guivar señaló que no se descarta un posible ajuste de cuentas.

Este caso ha generado conmoción tanto en Lima como en Yakarta, donde el gobierno indonesio reiteró su llamado a esclarecer lo sucedido y a garantizar justicia.