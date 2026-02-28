El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchí, desmintió los rumores sobre la muerte del líder supremo Ali Jamenei durante la entrevista que concedió este sábado a NBC News en medio de la crisis bélica desatada contra su país. El funcionario confirmó que dos comandantes militares perdieron la vida en los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel aunque altos cargos del Gobierno sobrevivieron a la ofensiva aérea y naval.

Abbas Araqchí habló directamente sobre el estado del ayatolá Jamenei tras los intensos bombardeos en su residencia en Teherán.

“El líder supremo sigue vivo hasta donde yo sé”, precisó.

Los bombardeos alcanzaron múltiples objetivos estratégicos iraníes durante la mañana del sábado. El ministro iraní dio la información mientras Washington e Israel ejecutaban su plan de ataques simultáneos contra el régimen.

El canciller iraní cuestionó la decisión de atacar durante conversaciones nucleares activas con Estados Unidos. Araqchí calificó de contradictoria la acción militar pese a los esfuerzos diplomáticos en curso.

La República Islámica enfrenta ahora una situación de confrontación directa tras semanas de tensión creciente. Teherán mantiene su postura de represalia ante lo que considera agresión injustificada.

Ha aumentado en los últimos minutos el rumor de que Ali Jamenei habría sido eliminado en Irán.



Sin embargo, el régimen iraní, a través de su ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, insiste en mantener la tesis de que el Ayatolá Jamenei está vivo, así como el presidente de Irán,… pic.twitter.com/UhDBWs86ad — Obstinado (@05t1n40) February 28, 2026

Estado del presidente Pezeshkian

Yousef Pezeshkian, hijo del presidente Masud Pezeshkian, declaró públicamente sobre el estado de su padre.

“Antes que nada, quiero decir que su estado es bueno. Hasta donde sé, esta vez los intentos de atentado no tuvieron éxito y los demás funcionarios también están a salvo”, aseguró.

La familia presidencial iraní desmintió así especulaciones sobre bajas en la cúpula política. El mensaje buscó proyectar estabilidad interna durante la crisis externa.

Pérdidas militares reportadas

Araqchí reconoció específicamente la muerte de dos oficiales de alto rango en las filas iraníes. Los comandantes fallecieron durante los bombardeos que impactaron instalaciones militares clave.

Irán confirma así bajas significativas en su estructura castrense tras la primera oleada de ataques. La información contrasta con rumores iniciales sobre eliminación total de la cúpula de poder.

Un portavoz militar israelí reivindicó la eliminación de líderes esenciales del régimen iraní durante la operación. Varios figuras esenciales para la gestión de la campaña y el Gobierno murieron en los bombardeos.

Israel ejecutó ataques precisos contra tres reuniones simultáneas de responsables iraníes. El plan operativo se desarrolló durante meses con inteligencia focalizada en momentos críticos de concentración enemiga.