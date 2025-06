Clark Olofsson, el delincuente sueco cuyo nombre quedó ligado para siempre al fenómeno psicológico conocido como “síndrome de Estocolmo”, falleció a los 78 años en un hospital de Suecia, según confirmó su familia al diario local Dagens ETC. Su muerte se produjo tras una larga enfermedad.

Olofsson alcanzó notoriedad mundial por su participación en el asalto al banco Kreditbanken, en pleno centro de Estocolmo, el 23 de agosto de 1973. Aquel día, su cómplice Janne Olsson irrumpió armado con una metralleta y tomó como rehenes a cuatro empleados bancarios. Rodeados por francotiradores y bajo presión policial, Olsson exigió la presencia de Clark Olofsson —quien cumplía condena por robo— como condición para liberar a los secuestrados.

Sorprendentemente, la policía accedió a su demanda. Una vez Olofsson fue trasladado al banco, el ambiente se calmó. Uno de los momentos más impactantes fue cuando una de las rehenes, Kristin Enmark, no solo comenzó a confiar en los captores, sino que los defendió públicamente.

“Confío plenamente en Clark y en el ladrón. No me han hecho nada. Han sido muy amables”, declaró Enmark en una llamada telefónica al entonces primer ministro Olof Palme.“¿Sabe qué me da miedo? Que la policía irrumpa en el banco”, añadió.

Durante los seis días que duró el secuestro, el caso captó la atención del mundo entero, al ser uno de los primeros en ser transmitidos en directo por televisión. Finalmente, la policía perforó el techo del banco y lanzó gas lacrimógeno para forzar la rendición de los delincuentes y liberar a los rehenes.

Este suceso originó el término “síndrome de Estocolmo”, utilizado desde entonces para describir el vínculo emocional que pueden desarrollar algunas víctimas con sus secuestradores. No obstante, especialistas siguen debatiendo si se trata de un verdadero trastorno psiquiátrico o de un mecanismo de defensa ante situaciones extremas.

Olofsson, cuya vida inspiró la serie de Netflix Clark, fue condenado en múltiples ocasiones por delitos como robo a mano armada, intento de asesinato, tráfico de drogas y agresiones. Pasó más de la mitad de su vida en prisión, y pese a sus crímenes, logró captar la atención de generaciones por su controvertida figura.