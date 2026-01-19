El diseñador italiano Valentino Garavani falleció este lunes a los 93 años en su residencia de Roma, informó la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti a través de un comunicado oficial.

“Nuestro fundador, Valentino Garavani, falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos”, señaló la fundación en un breve mensaje difundido en redes sociales.

El “último emperador” de la alta costura

Nacido el 11 de mayo de 1932 en Voghera, Valentino Garavani fue considerado el “último emperador” del diseño italiano. Durante 45 años, lideró su casa de moda y marcó la historia de la alta costura, convirtiéndose en un referente indiscutible del lujo y la elegancia a nivel mundial.

Su estilo, caracterizado por la sofisticación, la precisión artesanal y el icónico “rojo Valentino”, vistió a celebridades, figuras de la realeza y líderes internacionales, consolidando a la marca Valentino como una de las más influyentes del siglo XX y comienzos del XXI.

Detalles del velatorio y funeral

La fundación confirmó que el velatorio se realizará en Roma los días miércoles 21 y jueves 22 de enero. La capilla ardiente será instalada en PM23, el centro cultural impulsado por la Fundación Valentino, ubicado en la plaza Mignanelli.

El funeral se celebrará el viernes 23 de enero, a las 11:00 horas (10:00 GMT), en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, uno de los templos más emblemáticos de la capital italiana.

Un legado eterno en la moda

La muerte de Valentino Garavani marca el cierre de una era en la moda internacional. Su legado permanece no solo en las pasarelas, sino también en la influencia estética y cultural que dejó en generaciones de diseñadores y en la identidad de la moda italiana.