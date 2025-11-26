Dos agentes de la Guardia Nacional de EE.UU. murieron este miércoles tras resultar heridos en un tiroteo cerca de la Casa Blanca, en el que se arrestó a una persona que se encuentra en estado crítico.

“Por favor, únanse a mí para orar por los dos guardias nacionales que fueron baleados hace unos momentos en Washington DC”, declaró Noem en la red social X.

Please join me in praying for the two National Guardsmen who were just shot moments ago in Washington D.C.@DHSgov is working with local law enforcement to gather more information. — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) November 26, 2025

La Policía capitalina anunció a través de sus redes sociales la detención de un sospechoso y que la zona se encuentra acordonada.

“La Casa Blanca está al tanto y monitorea activamente esta trágica situación. El presidente ha sido informado”, dijo en un comunicado Karoline Leavitt, portavoz de Donald Trump, quien se encuentra en Florida.

Trump promete que el responsable pagará un “precio alto”

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió el responsable del tiroteo «pagará un precio muy alto» por ello.

“El animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en hospitales separados, también está gravemente herido, pero, a pesar de todo, pagará un precio muy alto”, declaró en su red Truth Social.

“Que Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todas nuestras Fuerzas Armadas y del Orden. Son personas verdaderamente extraordinarias”, agregó el mandatario, quien se encuentra en su mansión Mar-a-Lago de Florida con motivo del puente de Acción de Gracias.

Se desconoce la condición actual de los agentes

Además, los disparos se produjeron en la esquina entre la calle 17 y la calle I, en el noreste de Washington, a pocos pasos de la residencia presidencial.

La Guardia Nacional se desplegó en Washington en agosto pasado tras una orden de Trump con el argumento de combatir la criminalidad en la ciudad, una de las más violentas del país.

En un inicio, la alcaldesa capitalina, la demócrata Muriel Bowser, se opuso al despliegue, argumentando que la policía local logró un descenso en los homicidios, luego Trump elogió al gobierno local asegurando que decidieron cooperar con las fuerzas federales.