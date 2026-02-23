El abatimiento de Rubén “N”, alias “El Mencho”, máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, ha desencadenado una espiral de violencia que ya cobra víctimas entre la población civil. Una trabajadora de una tienda Oxxo en Puerto Vallarta quedó con la ropa ardiendo tras un ataque incendiario perpetrado contra el establecimiento, en una escena que impactó a quienes la presenciaron.

El momento fue captado por cámaras y el material se propagó velozmente en redes sociales. Las imágenes muestran a varios ciudadanos que, sin dudar, se acercaron a la mujer para sofocar las llamas y ponerla a salvo mientras los equipos de emergencia se movilizaban hacia el lugar.

⚠️ CONTENIDO SENSIBLE 🔴🇲🇽



Una trabajadora sale envuelta en llamas, luego de que prendieran fuego al Oxxo.



Lo único que ella hizo fue ir a trabajar.



Auxilio en medio del caos

Fueron los propios transeúntes quienes tomaron la iniciativa antes de que cualquier autoridad pudiera intervenir. La trabajadora recibió atención en el sitio y fue trasladada posteriormente por personal de emergencias, aunque las autoridades no precisaron el número total de afectados ni el estado de salud de los demás empleados que se encontraban dentro del local al momento del ataque.

La policía llegó al lugar para acordonar el perímetro y pidió a la ciudadanía mantenerse alejada de la zona mientras se realizaban las labores de control. La rapidez con la que actuaron los civiles fue señalada como un factor determinante para evitar consecuencias más graves.

Una ola que no cesa

El incendio en Puerto Vallarta no es un hecho aislado, sino parte de una cadena de represalias que se extendió por Jalisco y entidades vecinas desde que el operativo militar en Tapalpa terminó con la vida del líder del CJNG. Narcobloqueos, vehículos incendiados y ataques a comercios (incluyendo otras sucursales de Oxxo y establecimientos de grandes superficies como Costco) han convertido la cotidianidad de miles de personas en una rutina de miedo e incertidumbre.

La estrategia de los grupos armados apunta claramente a paralizar la vida pública y castigar a la población civil como respuesta al golpe recibido. Espacios que antes eran considerados seguros, como tiendas de conveniencia y centros comerciales, se han transformado en escenarios de confrontación.

#Urgente 🇲🇽🚨



México bajo fuego.



Se reportan más de 21 narcobloqueos en Jalisco, Tamaulipas, Nayarit y Michoacán. Vehículos incendiados, carreteras cerradas y ciudadanos despojados de sus autos para utilizarlos en bloqueos criminales.



El miedo se instala en la ciudadanía

Vecinos y comerciantes de Puerto Vallarta han alzado la voz para denunciar que el Estado no les ofrece garantías suficientes frente a la arremetida. La cadena Oxxo, omnipresente en el territorio mexicano, se ha convertido en uno de los blancos predilectos de estos ataques, lo que evidencia la magnitud del desafío que enfrentan las autoridades para recuperar el control de la situación.

El caso de la empleada envuelta en llamas condensa, en una sola imagen, la vulnerabilidad extrema a la que están expuestos quienes trabajan y transitan en zonas bajo la influencia del crimen organizado. La respuesta del Estado en las próximas horas será decisiva para contener la escalada y devolver, aunque sea parcialmente, la sensación de seguridad a una ciudadanía que hoy vive con el miedo como compañero permanente.