La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) publicó este martes una fotografía del denominado “atardecer de la Tierra”, captada por los astronautas de la misión Artemis II durante su reciente sobrevuelo alrededor de la Luna.

La imagen muestra a la Tierra ocultándose detrás del horizonte lunar, fenómeno conocido como “Earthset” o “puesta de la Tierra”, considerado un evento visual poco frecuente desde la superficie o la órbita lunar.

Una imagen que recuerda al histórico “Earthrise” de 1968

La nueva fotografía fue difundida más de 57 años después de la célebre imagen “Earthrise”, tomada durante la misión Apolo 8 el 24 de diciembre de 1968.

Aquella histórica fotografía fue captada por el astronauta estadounidense Bill Anders, quien integró la primera tripulación que sobrevoló la Luna junto a Frank Borman y Jim Lovell.

La imagen de 1968 se convirtió en uno de los símbolos más reconocidos de la exploración espacial, al mostrar por primera vez la Tierra emergiendo sobre el horizonte lunar.

Astronautas de Artemis II regresan tras sobrevuelo lunar

La fotografía del “Earthset” fue tomada por la tripulación de Artemis II, integrada por los astronautas estadounidenses Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, así como por el astronauta canadiense Jeremy Hansen.

Los cuatro tripulantes emprendieron su regreso a la Tierra tras completar un sobrevuelo alrededor de la Luna, durante el cual pudieron observar zonas poco conocidas del satélite natural.

La misión Artemis II forma parte del programa espacial estadounidense que busca establecer una presencia humana sostenida en la Luna y preparar futuras misiones tripuladas hacia Marte.

Un nuevo hito visual en la exploración espacial

La difusión de la imagen del “atardecer de la Tierra” se suma a una serie de hitos visuales que han marcado la historia de la exploración espacial y el registro fotográfico del planeta desde el espacio profundo.

Desde la NASA, este tipo de imágenes cumple también un rol científico y divulgativo, al permitir estudiar la interacción de la luz solar con la superficie lunar y generar material visual que ayuda a comprender mejor la dinámica orbital.