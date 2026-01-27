Este martes, Nasry Asfura asumió como nuevo presidente de Honduras durante una ceremonia realizada en el Congreso Nacional. El evento contó con la presencia del presidente legislativo Tomás Zambrano y su esposa Lissette del Cid, quienes le impusieron la banda presidencial al nuevo gobernante.

En su primer discurso como mandatario, Asfura aprovechó para agradecer a los tres miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) por la decisión de declararlo ganador de las elecciones del 30 de noviembre, pese a las críticas y cuestionamientos al proceso electoral, especialmente al recuento de votos. Además, expresó su reconocimiento al jefe del Estado Mayor Conjunto y a la junta de comandantes por asegurar un traspaso de mando pacífico.

Durante su discurso de 12 minutos, el nuevo presidente adoptó un tono conciliador y anunció que trabajará por la seguridad y la economía del país.

“No existen diferencias ni colores políticos, no existen ideologías. Estoy aquí para servirles a ustedes también”, aseguró ante los asistentes.

Paralelamente, el jefe de Estado detalló que impulsará el apoyo a los agricultores y el sector turismo como estrategia para generar fuentes de empleo en Honduras

Compromiso con descentralización

El mandatario solicitó a los diputados que respalden sus iniciativas de ley orientadas a transformar el país. Prometió trabajar con todos los alcaldes independientemente de su afiliación partidaria.

“La descentralización es importante para la gobernanza, trabajar con los alcaldes sin ningún distingo. Así se los voy a demostrar”, sostuvo.​

El empresario de 67 años inicia su período presidencial 2026-2030 marcando el retorno del bipartidismo conservador tras cuatro años de gobierno izquierdista de Xiomara Castro. Su victoria, respaldada por Donald Trump, estuvo marcada por denuncias de fraude e impugnaciones del Partido Libertad y Refundación. La ceremonia de investidura, transmitida en pantallas públicas a las afueras del Congreso, se realizó sin la presencia de dignatarios extranjeros por razones de austeridad.