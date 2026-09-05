El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, cuestionó que los altos mandos militares y de inteligencia no lo alertaran durante las primeras horas del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. El mandatario sostiene que los responsables de seguridad conocían la situación y decidieron no despertarlo porque temían que ordenara una respuesta militar inmediata.

La ofensiva dejó cerca de 1.200 muertos y 251 personas secuestradas y trasladadas a Gaza. Netanyahu considera que una alerta anticipada habría permitido movilizar antes al Ejército y responder contra quienes intentaran atravesar la frontera.

¿Qué dijo la primera dama israelí?

La controversia aumentó después de unas declaraciones de Sara Netanyahu, esposa del primer ministro, sobre Yair Golán, quien era el segundo mando del Ejército en 2023 y actualmente lidera el partido opositor Los Demócratas. La primera dama señaló que Golán había llegado muy temprano y preparado al sur del país después del inicio de la ofensiva, lo que fue interpretado como una insinuación de que conocía previamente los planes de Hamás.

Golán rechazó esa versión y la calificó como una falsa conspiración. Además, envió una carta previa a una demanda por difamación en la que exigió una disculpa pública en 24 horas y una compensación de 2,5 millones de séqueles para los supervivientes del festival Nova.

El ex primer ministro Naftali Bénet y Gadi Eisenkot, exjefe del Ejército, también cuestionaron las afirmaciones de la familia Netanyahu. Ambos acusaron al entorno del mandatario de promover teorías de conspiración contra responsables de seguridad.

Gobierno explica que hizo Netanyahu durante el ataque

La oficina del primer ministro difundió una cronología de sus movimientos para responder a cuestionamientos sobre su actuación durante aquella jornada. Según el documento, su secretario militar le informó a las 06:29 sobre el ataque, salió hacia el cuartel general de Kirya a las 07:30 y llegó alrededor de las 08:00, aunque registros del Shin Bet sitúan su llegada a las 08:22.

La primera evaluación con toda la cúpula militar y de inteligencia se realizó a las 09:55, casi tres horas y media después del primer aviso. La disputa forma parte de un conflicto político más amplio sobre cómo investigar las fallas que precedieron a la ofensiva.

Netanyahu ya había rechazado en noviembre de 2025 la creación de una comisión de investigación judicial y había acusado a medios de comunicación de actuar junto a un supuesto Estado profundo. La controversia resurge ahora en plena preparación de las elecciones legislativas del 27 de octubre.

Una encuesta publicada en agosto por el Canal 13 indicó que el 40 % de los israelíes considera que una traición interna facilitó el ataque. Entre los votantes de la actual coalición de derechas, esa percepción alcanza el 63 %.