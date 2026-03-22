El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advirtió que su país atacará “personalmente” a los dirigentes de Irán, tras los recientes ataques con misiles contra territorio israelí.

Durante una visita a la ciudad de Arad, en el sur del país, Netanyahu señaló que su gobierno tomará represalias directas contra la estructura del régimen iraní.

“Vamos a ir a por el régimen. Vamos a ir a por la Guardia Revolucionaria Islámica, esa banda de criminales”, declaró ante la prensa mientras recorría la zona afectada por el impacto de un misil.

Misiles iraníes impactaron ciudades israelíes

Además de Arad, el sábado también fue alcanzada la ciudad de Dimona, ubicada en el desierto del Néguev.

Dimona es considerada una zona estratégica, ya que se cree que allí se encuentra el arsenal nuclear no declarado de Israel.

El impacto directo de un misil causó daños considerables en la localidad, lo que incrementó la tensión en la región.

Israel refuerza medidas de seguridad y alerta a la población

Durante su visita a Dimona, Netanyahu instó a la población a seguir estrictamente las instrucciones del ejército y buscar refugio cada vez que suenen las sirenas antimisiles.

“Toda la nación es una línea de frente, toda la retaguardia es una línea de frente. Y cuando estamos en la línea de frente, cumplimos esas órdenes”, afirmó.

Las autoridades israelíes mantienen la alerta máxima ante la posibilidad de nuevos ataques con misiles.

Escalada militar eleva tensión en Oriente Medio

Las declaraciones del primer ministro israelí se producen en medio de una creciente escalada militar entre Israel e Irán, tras una serie de ataques cruzados que han afectado infraestructuras estratégicas.

Expertos advierten que las amenazas directas contra dirigentes iraníes podrían agravar aún más el conflicto y ampliar la confrontación en la región.