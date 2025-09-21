El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó este domingo que “no habrá un Estado palestino” y adelantó que dará una “respuesta” al reconocimiento de Palestina anunciado por Reino Unido, Canadá y Australia. Precisó que los detalles se conocerán a su regreso de la Asamblea General de Naciones Unidas, que se celebrará esta semana en Nueva York.

En un vídeo difundido por su oficina, Netanyahu envió un mensaje a los países que han dado el paso: “Eso no sucederá. No se establecerá un Estado palestino al oeste del río Jordán”. Según el primer ministro, estas decisiones “dan un gran impulso al terrorismo” tras la ofensiva israelí en Gaza, que ha dejado más de 65.000 muertos.

El dirigente israelí recordó que bajo sus gobiernos se han duplicado los asentamientos en Cisjordania, territorio palestino ocupado, y ratificó que esa política continuará. “Durante años he impedido el establecimiento de este Estado terrorista ante una enorme presión interna y externa. Lo hicimos con determinación y sabiduría política”, manifestó.

El reconocimiento del Estado palestino por parte de Londres, Ottawa y Canberra se adelantó a la Asamblea de la ONU, donde Francia y otros países también prevén oficializar su postura en los próximos días.

Tras esos anuncios, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, presentó una propuesta para que Israel se anexe el 82 % de Cisjordania, lo que, según medios locales, podría materializarse como parte de la “respuesta” que prometió Netanyahu.

“Esperaremos hasta mi regreso de Estados Unidos. Entonces se dará la respuesta al último intento de imponernos un Estado terrorista en el corazón de nuestro país”, advirtió el jefe del Gobierno israelí.