Una investigación del New York Times apunta directamente a Estados Unidos como responsable del bombardeo que devastó una escuela primaria en Minab, sur de Irán. El ataque coincidió con operaciones contra una base naval cercana del Cuerpo de Guardianes de la Revolución el primer día de la ofensiva conjunta con Israel.

Medios estatales iraníes reportan más de 150 muertos en la escuela Shajarah Tayyebeh, muchos de ellos niños. Autoridades de Teherán cifran la tragedia en 180 víctimas aunque agencias independientes no han verificado el dato por restricción de acceso al lugar.

El Pentágono abrió una investigación interna sobre las circunstancias del ataque que generó conmoción mundial. Tanto el secretario de Defensa como su par de Estado confirmaron que analizan el incidente que ha encendido críticas internacionales.

El secretario de Defensa Pete Hegseth enfatizó que las fuerzas estadounidenses nunca seleccionan civiles como objetivos militares deliberados. Su declaración busca separar la intención estratégica de las consecuencias fatales registradas en Minab.

Marco Rubio, secretario de Estado, también confirmó que el Pentágono lleva adelante la pesquisa oficial sobre el suceso. Ni Washington ni Tel Aviv han reconocido formalmente su autoría en la destrucción de la escuela primaria.

Sospechas sobre error o inteligencia defectuosa

Imágenes satelitales, videos verificados y publicaciones en redes sociales analizadas por el New York Times muestran ataques simultáneos en la zona. La secuencia temporal descarta la hipótesis de un misil iraní por incompatibilidad de trayectorias.

Funcionarios estadounidenses anónimos revelaron a Reuters que los investigadores consideran probable la autoría norteamericana en el bombardeo. La proximidad temporal con ataques confirmados contra objetivos navales iraníes refuerza esa conclusión preliminar.

Autoridades de la ONU exigieron este viernes una investigación acelerada con total transparencia sobre lo ocurrido. La organización multilateral busca esclarecer si el impacto en la escuela primaria obedeció a un error táctico o información desactualizada.

El diario francés Le Monde publicó su propia investigación basada en decenas de fotografías y videos del lugar. Ese trabajo periodístico confirmó explícitamente la presencia de niños y otras víctimas civiles entre las personas fallecidas.

De confirmarse la autoría estadounidense sobre el atentado, surgirán interrogantes sobre la precisión de la operación militar. Los analistas debaten si el impacto representó un fallo técnico o se basó en inteligencia comprometida sobre la ubicación de objetivos legítimos.