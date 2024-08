Este miércoles, Nicolás Maduro advirtió una posible revolución de índole incluso militar en caso no cese la exigencia internacional por reconocer un fraude de las elecciones en Venezuela.

“No quisiéramos ir a otras formas de hacer revolución, lo digo solemnemente, pero si el imperialismo norteamericano continua, no me temblará el pulso para llamar al pueblo a una nueva revolución con otras características”, sostuvo Maduro en una rueda de prensa internacional.

“Si el imperio quiere avanzar, nosotros defenderemos a todo un país”, añadió.

Como se recuerda, en el marco de una reunión extraordinaria a la que convocó la Organización de los Estados Americanos (OEA) para exigirle a Nicolás Maduro reconocer el fraude electoral. Por su lado, el presidente venezolano denunció que la campaña principal contra el proceso que vive el país, están involucrados los medios internacionales.

“Está bien que no les guste yo, que no les guste Chávez, pero, ¿por qué tienen que meter a un país en guerra con sus medios”, cuestionó Maduro a la prensa que evidenció las reacciones tras los comisiones del último domingo 28 de julio.

“A esta hora que estoy hablando, Venezuela está en paz, no pudieron los criminales, porque quisieron instalar este guion”, agregó.

Nicolás Maduro denuncia intento de golpe de Estado ante los cuestionamientos a su reelección

Nicolás Maduro señaló este lunes que está en marcha un intento de golpe de Estado “de carácter fascista”, ante los cuestionamientos a su reelección.

“Se está intentando imponer en Venezuela un golpe de Estado, nuevamente, de carácter fascista y contrarrevolucionario”, manifestó Maduro durante el acto de proclamación como presidente reelecto, en la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Caracas.

El presidente Maduro afirmó que esta es “la misma película” y “con un guion parecido” que ocurrió en 2019, en el que “los protagonistas” son “los mismos”, por un lado “el pueblo que quiere paz” y por otro lado “élites llenas con un proyecto contrarrevolucionario, fascista, amarrados al imperio estadounidense”.

“Les digo a los complotados, a los involucrados y a los que avalen esta operación contra la democracia venezolana que la película ya la sabemos y esta vez no va a haber ningún tipo de debilidad. Esta vez en Venezuela se respetará la Constitución, se respetará la ley y no se impondrá ni el odio, ni el fascismo, ni la mentira ni la manipulación”, resaltó.

De acuerdo con el legislador, “la misma ultraderecha, los mismos grupos dirigidos por el imperialismo norteamericano, los mismos países” están detrás de este plan golpista.

Dichas declaraciones las realizó Maduro luego de que nueve países (Uruguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana) solicitaran una reunión urgente con la Organización de Estados Americanos (OEA) para abordar el tema de los resultados electorales de Venezuela.

Además, otras naciones mostraron preocupación por las denuncias de fraude de la oposición, por lo que piden a las autoridades garantizar la transparencia del proceso.

