Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores publicaron este domingo 5 de abril un mensaje por el Domingo de Resurrección desde Nueva York. En esta reaparición desde prisión, Maduro apeló a valores religiosos para llamar a la unidad y la paz en Venezuela.

Junto a su esposa, Maduro abrió su mensaje en su cuenta X (antes Twitter) dirigiéndose al “pueblo amado de Venezuela y hermanos del mundo” para compartir, según sus palabras, “una palabra de amor, de paz y de esperanza”.

Reflexionó sobre el significado de la Semana Santa: “No hay resurrección sin pasión. Primero viene la cruz, el dolor y la entrega, pero después viene la vida nueva”. Maduro hace mención de referencias bíblicas.

Ante ello, agregó que este Domingo de Resurrección es para proclamar la victoria de la vida y de la verdad. “No gana la mentira: gana la verdad. No gana el odio: gana el amor. Y esa victoria nos llama a buscar la unidad, el diálogo, la reconciliación y la paz entre todos y todas”, refiere.