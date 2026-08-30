Nicolás Maduro reapareció en fotografías difundidas este domingo a través de sus cuentas en redes sociales, mientras un grupo de simpatizantes chavistas protestaba en Caracas para pedir su liberación. Las imágenes, que llevan fecha del 25 de junio, muestran al depuesto mandatario con un pantalón y una sudadera de color gris.

La publicación apareció días después de que Venezuela y Estados Unidos anunciaran un acuerdo sobre el sector petrolero, en un contexto marcado por la captura de Maduro y el proceso judicial que enfrenta en Nueva York. El entendimiento contempla una vigencia de 25 años y una meta de producción superior a 1,5 millones de barriles de petróleo diarios.

Las imágenes fueron difundidas desde las cuentas de Maduro en distintas plataformas digitales y posteriormente replicadas por integrantes del chavismo. Entre quienes compartieron el material se encuentra el Partido Socialista Unido de Venezuela, mientras que Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario y diputado, también publicó las fotografías en Instagram.

El mensaje que acompañó las imágenes fue presentado como un saludo dirigido a sus familiares, especialmente a sus nietos y a los niños venezolanos. En el texto se expresa además un mensaje de esperanza hacia sus seguidores.

Antes de la publicación del mensaje, se planteó que las fotografías buscaban ser un obsequio para sus familiares y para quienes mantienen respaldo al exgobernante. La publicación señala que las imágenes fueron enviadas con la intención de transmitir cercanía pese a la situación que atraviesa Maduro.

“Cilia y yo los abrazamos por siempre, con el alma puesta en ustedes y con la fe intacta en Dios”, se lee en la descripción.

Pequeño regalo de amor y esperanza



Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama. pic.twitter.com/Z6u3130arn — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 30, 2026





Detalles del acuerdo entre Venezuela y EE.UU

La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que el convenio tendrá una duración de 25 años y contempla una producción superior a 1,5 millones de barriles diarios. La funcionaria también agradeció al presidente estadounidense Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio por las gestiones para concretar el entendimiento.

El acuerdo se produce mientras Maduro enfrenta un proceso judicial en Nueva York por cargos relacionados con conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína. Cilia Flores, por su parte, enfrenta acusaciones vinculadas con la importación de drogas y la posesión de armas.

Sin embargo, un grupo de simpatizantes del chavismo se concentró en el centro de Caracas. Los manifestantes expresaron su rechazo a la presencia de Estados Unidos en Venezuela y reclamaron la liberación de Maduro y Flores.