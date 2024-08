Nicolás Maduro señaló este miércoles que Edmundo González Urrutia y María Corina Machado tienen que “estar detrás de la reja”, tras las supuestas acciones “criminales” en los últimos días, cuando se registraron protestas en Venezuela en rechazo al resultado oficial de los comicios del último domingo.

“Si me preguntan mi opinión como ciudadano, te digo que esa gente tiene que estar bajo las rejas, detrás de la reja, y tiene que haber justicia en Venezuela”, manifestó Maduro.

El mandatario tildó de ‘ccobarte’ a González Urrutia y “fascista de ultraderecha criminal” a Machado, quien insiste en la victoria del exembajador, al obtener más del 80 % de las actas.

“Ellos deberían, en vez de esconderse, presentarse ante la Fiscalía y dar la cara, en vez de huir como cobardes y seguir llamando a la insurrección a sus grupos criminales”, sostuvo el presidente venezolano.

Nicolás Maduro advierte: “No me temblará el pulso para llamar al pueblo a una nueva revolución”

Este miércoles, Nicolás Maduro advirtió una posible revolución de índole incluso militar en caso no cese la exigencia internacional por reconocer un fraude de las elecciones en Venezuela.

“No quisiéramos ir a otras formas de hacer revolución, lo digo solemnemente, pero si el imperialismo norteamericano continua, no me temblará el pulso para llamar al pueblo a una nueva revolución con otras características”, sostuvo Maduro en una rueda de prensa internacional.

“Si el imperio quiere avanzar, nosotros defenderemos a todo un país”, añadió.

Como se recuerda, en el marco de una reunión extraordinaria a la que convocó la Organización de los Estados Americanos (OEA) para exigirle a Nicolás Maduro reconocer el fraude electoral. Por su lado, el presidente venezolano denunció que la campaña principal contra el proceso que vive el país, están involucrados los medios internacionales.

“Está bien que no les guste yo, que no les guste Chávez, pero, ¿por qué tienen que meter a un país en guerra con sus medios”, cuestionó Maduro a la prensa que evidenció las reacciones tras los comisiones del último domingo 28 de julio.

“A esta hora que estoy hablando, Venezuela está en paz, no pudieron los criminales, porque quisieron instalar este guion”, agregó.

