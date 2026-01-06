El Instituto Nobel noruego aclaró que el Premio Nobel de la Paz obtenido por la opositora venezolana María Corina Machado no puede ser transferido ni compartido con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pese al deseo de la líder de “dárselo y compartirlo con él”. La precisión se dio luego de que Machado reiterara públicamente su intención de vincular al mandatario estadounidense con el reconocimiento.​

El portavoz del Instituto Nobel noruego, Erik Aasheim, explicó que “un Premio Nobel no puede ser revocado ni transferido a otros. Una vez que se ha anunciado al laureado o laureados, la decisión es para siempre”. Subrayó que el galardón está ligado de manera definitiva a la persona o personas seleccionadas por el comité.​

El funcionario añadió que la única parte sobre la que el ganador tiene plena libertad de decisión es el monto económico del premio. “En cuanto al dinero del premio, el laureado o laureados son libres de disponer de él de la manera que consideren oportuna”, matizó el representante del Instituto Nobel noruego.​

¿Qué dijo Maria Corina Machado?

La recientemente galardonada con el Nobel de la Paz 2025, ya había dedicado previamente el premio a Donald Trump cuando lo recibió. En una reciente entrevista con la cadena estadounidense Fox News, afirmó que “ciertamente queremos dárselo y compartirlo con él”, en alusión al presidente estadounidense.​

En la misma conversación televisiva, la dirigente opositora agradeció a Trump por las “valientes acciones” que habrían conducido al secuestro del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro. No obstante, reconoció que no ha mantenido comunicación directa con el mandatario desde que le fue otorgado el Nobel en octubre