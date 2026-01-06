Las temperaturas invernales extremas provocaron este martes caos en el transporte en varias zonas de Europa, con especial impacto en Francia, donde cinco personas murieron el lunes a causa de una nevada y una ola de frío, informaron las autoridades.

Tres de las víctimas fallecieron en accidentes provocados por el hielo en el suroeste del país. En tanto, un taxista murió en un hospital tras desviar su vehículo hacia el río Marne, en la región de París. Otro conductor perdió la vida al este de la capital tras una colisión.

En París, la nevada convirtió aceras y calles en pistas de hielo, obligando a peatones a desplazarse con dificultad por adoquines congelados. “Cuando hay nieve y hielo, subir Montmartre se parece más a escalar el Mont Blanc”, relató una guía turística a AFPTV.

Reino Unido y Países Bajos: frío récord y trenes paralizados

Al otro lado del Canal de la Mancha, el Reino Unido registró temperaturas de hasta –12,5 °C durante la noche en Norfolk, al este de Inglaterra. La oficina meteorológica británica informó que fue la noche más fría del invierno hasta ahora, con alertas por nieve y hielo en casi todo el país.

En Países Bajos, los termómetros descendieron por debajo de –10 °C, lo que paralizó los trenes el martes por la mañana. El operador ferroviario NS reanudó servicios desde las 09:00 GMT, pero con frecuencias limitadas.

Aeropuertos: cancelaciones y cierres parciales

El aeropuerto de Schiphol vivió un segundo día de cancelaciones, con más de 400 vuelos anulados el martes. En contraste, los aeropuertos de Liverpool y Aberdeen reanudaron operaciones tras cierres el lunes por el frío.

En Francia, varios aeropuertos regionales cerraron el martes, según el Ministerio de Transporte. Los principales aeropuertos parisinos como Orly y Charles de Gaulle que permanecieron abiertos sin anulaciones ese día. No obstante, el ministro Philippe Tabarot anunció que el miércoles habrá cancelaciones por una nueva nevada.

Europa Central: carreteras intransitables

Hungría afrontó un segundo día de nevadas, con carreteras y líneas férreas intransitables, especialmente en el noreste del país, según reportes oficiales.