Las autoridades sanitarias de India alertaron sobre un nuevo brote del virus Nipah, lo que generó preocupación internacional y llevó a algunos países a reforzar controles sanitarios y restricciones preventivas de viaje. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que el riesgo de expansión del virus es bajo a nivel nacional, regional y global.

Brote confirmado en Bengala Occidental

Luego de la confirmación de dos casos en el estado de Bengala Occidental, el jueves 29 de enero, y la declaración de una alerta epidemiológica por parte de las autoridades indias, la OMS indicó que existe un bajo riesgo de propagación del virus Nipah.

De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades sanitarias de India notificaron a la OMS, el pasado 26 de enero, dos casos confirmados en el distrito de North 24 Parganas. Se trata de un hombre y una mujer, ambos enfermeros de entre 20 y 30 años, quienes desarrollaron síntomas a fines de 2025 y fueron hospitalizados a inicios de enero.

Evaluación del riesgo sanitario

En su evaluación, la OMS considera que el riesgo para la salud pública es moderado a nivel subnacional, pero bajo a nivel nacional, regional y global, debido a que no se ha detectado transmisión fuera del área afectada.

En ese sentido, la organización sanitaria no recomienda restricciones a los viajes ni al comercio internacional, y buscó transmitir un mensaje de tranquilidad ante los temores de una posible pandemia similar a la del COVID-19. Además, ninguna de las personas que tuvo contacto con los casos confirmados ha resultado positiva.

“Es fundamental reforzar la detección temprana y las medidas de prevención y control en los centros de salud para evitar la transmisión asociada a la atención médica”, subrayó la OMS.

Países asiáticos refuerzan controles preventivos

Pese a la evaluación de bajo riesgo, algunos países de Asia han intensificado sus medidas de prevención. Tailandia ordenó controles sanitarios en tres aeropuertos desde el domingo 25 de enero.

Asimismo, Nepal reforzó la vigilancia de viajeros que llegan al aeropuerto de Katmandú y en puestos fronterizos terrestres con India. A estas acciones se sumaron Hong Kong, Malasia y Singapur, que endurecieron los controles en puertos y aeropuertos.

Aunque ya se confirmaron dos casos de infección por el virus Nipah, la OMS reiteró que se trata de un virus zoonótico con baja capacidad de propagación y recomendó no imponer restricciones generales de viaje.