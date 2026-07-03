La Organización Mundial de la Salud confirmó el cierre del brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius luego de que se completara el periodo de vigilancia del último caso bajo observación. La decisión se tomó tras la verificación de resultados negativos en la persona expuesta más reciente, que culminó su cuarentena y regresó a su domicilio sin evidencia del virus.

El organismo internacional precisó que no se han reportado nuevos contagios vinculados a este evento desde el 25 de mayo. El seguimiento global permitió descartar la aparición de más casos relacionados con el mismo foco epidemiológico.

Hoy, el último contacto de una persona expuesta al #hantavirus en el crucero MV Hondius completó su período de cuarentena, dio negativo en la prueba y regresó a casa. No se han notificado más casos desde el 25 de mayo. La OMS considera que el brote de hantavirus ha finalizado. https://t.co/cfn6KITkKm — OPS/OMS (@opsoms) July 2, 2026





Las autoridades sanitarias mantuvieron un monitoreo sobre más de 650 personas que tuvieron contacto con los casos confirmados durante el brote. Este trabajo se desarrolló con la participación de instituciones de salud en 33 países y territorios.

Durante el proceso de seguimiento se registraron en total 13 personas infectadas, entre ellas tres fallecimientos. El control de los contactos se extendió hasta que todos los casos bajo observación completaron su periodo de vigilancia sin nuevas confirmaciones.

Comunicado de la OMS

La OMS señaló que, aunque este evento ha sido controlado, el hantavirus continúa representando un riesgo en regiones donde es endémico. El organismo recomendó mantener sistemas de vigilancia activa para detectar posibles nuevos casos de manera temprana.

El director general de la institución, Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicó que la experiencia del brote refuerza la necesidad de preparación frente a eventos similares. En su intervención, explicó el alcance del seguimiento realizado durante la emergencia.

“Nos complace anunciar que el número total de casos relacionados con este brote sigue siendo trece, incluidos tres fallecidos. Se identificaron más de 650 contactos, que tuvieron seguimiento por parte de las autoridades sanitarias de 33 países y territorios”

The #hantavirus outbreak is over.



However, @WHO will continue working with governments and partners to advance our understanding of the cause of this outbreak and of hantavirus more generally.



My thanks to all countries that supported the response, in line with the… pic.twitter.com/FMGHA7QOe5 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) July 2, 2026

Tras finalizar el periodo de cuarentena del último contacto identificado, las autoridades sanitarias confirmaron que no existen personas bajo observación activa relacionadas con este brote. Esto permitió dar por concluido el evento epidemiológico registrado en el crucero.

¿Cuándo se originó el brote más reciente?

El episodio ocurrió a bordo del MV Hondius durante una travesía iniciada el 1 de abril desde Ushuaia, en Argentina, con destino final en Cabo Verde. La ruta incluyó escalas en zonas aisladas del Atlántico Sur antes de que se detectaran los primeros casos.

Tras la identificación del brote, la embarcación fue desviada hacia Tenerife, en las Islas Canarias, donde se realizó la evacuación de pasajeros el 10 de mayo. Posteriormente, el barco llegó a Róterdam el 18 de mayo con una tripulación reducida que permaneció bajo medidas de aislamiento.

El organismo sanitario explicó que el comportamiento del virus en este caso presentó una particularidad frente a la mayoría de infecciones por hantavirus. La variante identificada, conocida como Andes, es la única con capacidad de transmisión entre personas.

En la mayoría de brotes habituales, el contagio se produce por contacto directo con animales portadores del virus. En este evento específico, la transmisión entre personas elevó el nivel de vigilancia y seguimiento por parte de las autoridades internacionales.