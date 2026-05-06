El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, descartó que el brote de hantavirus detectado en un crucero tenga características similares a las registradas al inicio de la pandemia de covid-19.

En declaraciones a la agencia AFP desde la sede de la OMS en Ginebra, el funcionario aseguró que “el riesgo para el resto del mundo es bajo” y señaló que no considera necesario convocar por ahora al comité de emergencia del organismo.

“No, no lo creo”, respondió Tedros al ser consultado sobre si la situación podría compararse con el inicio de la pandemia de coronavirus.

Tres fallecidos en crucero bajo alerta sanitaria

El crucero MV Hondius, de bandera neerlandesa, permanece fondeado frente a Cabo Verde desde el domingo, luego de que se reportara la muerte de tres pasajeros en medio de sospechas de un brote de hantavirus.

La embarcación partió el 1 de abril desde Ushuaia para realizar un recorrido por el océano Atlántico.

La OMS fue notificada oficialmente del caso el sábado, lo que activó mecanismos de coordinación internacional y seguimiento epidemiológico.

Qué se sabe sobre el hantavirus

El hantavirus es una enfermedad poco frecuente que suele transmitirse a través del contacto con roedores infectados, especialmente mediante orina, heces o saliva.

Sin embargo, las autoridades sanitarias confirmaron que los casos detectados corresponden a la cepa Andes, una variante que sí puede transmitirse entre humanos.

A pesar de ello, Tedros destacó que las autoridades sanitarias reaccionaron rápidamente para contener el brote y organizar la evacuación de personas posiblemente infectadas.

OMS mantiene monitoreo internacional

El titular de la OMS explicó que se realizaron varias reuniones de coordinación con socios internacionales para monitorear la situación y facilitar la respuesta sanitaria.

Entre las medidas adoptadas figura la evacuación de tres personas que presentarían infección por el virus.

Hasta el momento, la OMS no ha emitido una alerta sanitaria global ni ha recomendado restricciones internacionales vinculadas al crucero.