La Organización Mundial de la Salud (OMS) aclaró que no existen pruebas científicas que relacionen el uso de paracetamol durante el embarazo con el autismo.

El organismo señaló que cualquier fármaco debe administrarse con cuidado, sobre todo en los primeros meses de gestación y siguiendo siempre las indicaciones de profesionales de la salud.

La aclaración responde a declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien vinculó el consumo de Tylenol (marca comercial del paracetamol en su país) con la aparición del trastorno.

Debido a estas declaraciones, el portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic, enfatizó: “Ha habido algunos estudios observacionales que han sugerido una posible asociación entre la exposición prenatal al acetaminofén o paracetamol y el autismo, pero la evidencia sigue siendo inconsistente”.