El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, expresó su preocupación por la operación militar estadounidense en Venezuela y pidió ante el Consejo de Seguridad que se respeten las normas del derecho internacional. A través de la subsecretaria para Asuntos Políticos, Rosemary A. DiCarlo, recordó que la Carta de la ONU prohíbe explícitamente el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado.​

El funcionario advirtió que la acción de Estados Unidos constituye un precedente peligroso con implicaciones preocupantes para toda la región. El líder de la ONU manifestó su inquietud por el riesgo de una escalada de la inestabilidad interna en Venezuela y el posible efecto desestabilizador en países vecinos, insistiendo en que la comunidad internacional debe actuar con solidaridad para promover soluciones no violentas.​

Llamado al diálogo democrático

La ONU instó a todos los actores políticos venezolanos a participar en un proceso de diálogo inclusivo y democrático que respete los derechos humanos, el Estado de derecho y la soberanía del pueblo. Guterres subrayó que el derecho internacional ofrece herramientas legales para abordar problemas como el narcotráfico, las disputas sobre recursos naturales y las violaciones de derechos humanos sin recurrir a intervenciones militares.​

Guterres concluyó que la paz internacional depende del compromiso de todos los países de cumplir con las normas establecidas en la Carta de las Naciones Unidas, enfatizando que solo mediante el respeto al orden jurídico global podrá superarse la crisis venezolana