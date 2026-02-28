Este sábado, Estados Unidos e Israel pusieron en marcha la Operación Furia Épica, un ataque militar masivo contra Irán que apuntó directamente al líder supremo ayatolá Alí Jamenei según confirmó la televisión pública israelí. La emisora Kan reveló que fuentes gubernamentales hebreas identificaron también al presidente Masud Pezeshkian como objetivo prioritario de los bombardeos que generaron explosiones en Teherán y otras ciudades iraníes.

La información posiciona al ayatolá Alí Jamenei en el centro de la ofensiva militar conjunta. El líder religioso gobierna Irán desde 1989 y representa la máxima autoridad del régimen islámico.

Pezeshkian como presidente complementaba la lista de blancos de alto nivel confirmados oficialmente. Los ataques alcanzaron instalaciones estratégicas en la capital iraní tras semanas de amenazas previas.

Durante el atentado, la casa del ayatolá, quedó destruida. Sin embargo, Jamenei no se encontraba en Teherán y habría sido trasladado a un lugar seguro. Los bombardeos no solo han alcanzado instalaciones militares estratégicas, sino también lugares simbólicamente vinculados al líder supremo.

La campaña aérea y naval sorprendió al régimen iraní en múltiples frentes urbanos simultáneamente. Testigos reportaron columnas de humo elevándose sobre Teherán desde temprano en la mañana del sábado.

Donald Trump anunció personalmente el inicio de los bombardeos con objetivos claramente definidos.

“Este régimen terrorista no puede tener nunca un arma atómica”, expresó.

We obtained the first known satellite image of Ayatollah Ali Khamenei's compound in Tehran. There are several destroyed buildings. While the current whereabouts of Iran's supreme leader are unknown, the compound is generally used as his official residence. 🛰️📸: @Airbus pic.twitter.com/48krjclMBL — Christiaan Triebert (@trbrtc) February 28, 2026

Contraataque inmediato de Teherán

Los Guardianes de la Revolución iraníes respondieron con misiles balísticos y drones contra Israel. También atacaron bases militares estadounidenses distribuidas por países vecinos de Irán.

Esta mañana se registraron detonaciones en Jerusalén, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Arabia Saudita y Baréin. Un impacto directo derribó instalaciones de la V Flota norteamericana en territorio bahreiní.

Un ataque israelí acabó con la vida de 40 estudiantes en una escuela del sur iraní según autoridades locales. Las menores fallecieron cuando las bombas impactaron el centro educativo.

Emiratos Árabes Unidos reportó un civil muerto en Abu Dabi por restos de misiles interceptados. El Ministerio de Defensa lamentó la primera víctima colateral de la respuesta iraní en su territorio.

La operación llegó tras prolongados preparativos militares y advertencias diplomáticas explícitas de ambos países. Washington y Tel Aviv coordinaron la respuesta ante lo percibido como amenaza nuclear inminente.

Irán activó inmediatamente su doctrina de represalia regional contra múltiples objetivos aliados. Los eventos marcan el comienzo de un enfrentamiento directo sin precedentes en Medio Oriente durante décadas.