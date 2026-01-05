El periodista venezolano Roison Figuera aseguró que las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han causado descontento dentro de la oposición venezolana. El mandatario norteamericano anunció que su país asumirá temporalmente el control de Venezuela y de sus recursos estratégicos, como parte de un plan para garantizar una transición “segura y estable” tras la captura de Nicolás Maduro.

Durante una conferencia de prensa en Mar-a-Lago, Florida, Trump afirmó que Washington “no permitirá que otros actores tomen el control de Venezuela sin velar por el bienestar del pueblo venezolano”. Además, solicitó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez el acceso total a sectores estratégicos del país, incluidos el petróleo y otros recursos naturales.

En una entrevista con Exitosa, Figuera afirmó que estas declaraciones han sido recibidas con inquietud y molestia por parte de varios sectores de la oposición. El comunicador venezolano señaló que el bloque opositor considera que la postura de Trump contradice su objetivo de promover una transición democrática liderada por los propios venezolanos.

“Muchos sienten que sus palabras restan legitimidad al esfuerzo político interno y reavivan tensiones entre las corrientes opositoras”, señaló en Exitosa.

Figuera añadió que parte de la dirigencia opositora ha decidido restar importancia a las expresiones del mandatario estadounidense, esperando que el clima político se estabilice en los próximos días.

“Confían en que las piezas para la transición sean reconsideradas, ya que por ahora no existe una dirección clara dentro de la oposición”, explicó.

Mientras tanto, Delcy Rodríguez emitió un comunicado en el que invitó a Estados Unidos a establecer una “agenda de cooperación orientada al desarrollo compartido”, destacando la soberanía, la paz y el derecho de Venezuela a definir su propio futuro.

Analistas internacionales señalan que las declaraciones de Trump, emitidas en medio del vacío de poder generado por la detención de Maduro, podrían redefinir las relaciones entre Washington y Caracas y complicar la posición de la oposición venezolana frente a la comunidad internacional.