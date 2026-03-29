El Gobierno de Pakistán anunció que acogerá en los próximos días conversaciones entre Estados Unidos e Irán, con el objetivo de frenar la escalada militar iniciada el 28 de febrero en la región de Medio Oriente. El anuncio se dio durante una cumbre en Islamabad a la que asistieron representantes de Arabia Saudí, Turquía y Egipto, que respaldaron la iniciativa de mediación paquistaní.

El viceprimer ministro y canciller de Pakistán, Ishaq Dar, confirmó que Washington y Teherán han expresado “confianza” en la capacidad de Islamabad para facilitar un diálogo directo entre ambas partes. La propuesta incluye que las reuniones se realicen en territorio paquistaní, en un formato que el gobierno califica como “sustantivo” y orientado a buscar una salida política al conflicto.

Dar subrayó que el plan será presentado como una contribución regional para la estabilidad de Medio Oriente, más que como una iniciativa unilateral. El gobierno de Islamabad indica que coordina de forma constante con la alta dirección de Estados Unidos y con representantes de Irán para establecer las condiciones técnicas y de seguridad de las conversaciones.

JUST IN: Pakistan's Foreign Minister Ishaq Dar:



Both the United States and Iran have expressed confidence in Pakistan to facilitate potential talks.



Pakistan says it would be honoured to host and support meaningful negotiations between the two sides aimed at securing a… pic.twitter.com/Js00dWerQ6 — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) March 29, 2026

Apoyo de Arabia Saudí, Turquía y Egipto

Al término de la reunión de los cuatro países, Dar informó que sus homólogos de Arabia Saudí, Turquía y Egipto ofrecieron su “más pleno apoyo” a la iniciativa de mediar entre Estados Unidos e Irán. La declaración conjunta subraya que el bloque considera que la prolongación de la guerra tiene efectos negativos especialmente en la población civil y en la economía regional.

Los participantes coincidieron en que el conflicto no beneficia a ningún actor y que su continuación solo profundiza la inestabilidad y el sufrimiento. En ese marco, llamaron a que la diplomacia sea el único medio para dirimir las diferencias y respetar los principios de la Carta de la ONU, incluyendo la soberanía y la integridad territorial de todos los Estados.

El anuncio de las conversaciones en Islamabad se produce después de gestos diplomáticos previos, como la autorización por parte de Irán para que barcos paquistaníes crucen el estrecho de Ormuz. Ese paso fue descrito por Islamabad como un “acto de construcción de confianza” que ayudó a crear un clima propicio para el acercamiento entre Washington y Teherán.

Dar explicó que tales acuerdos menores han contribuido a que las partes se muestren más dispuestas a sentarse en una mesa de diálogo estructurada. El objetivo de Pakistán es que las futuras negociaciones tengan una estructura más clara, con temas definidos y compromisos redactados de manera que puedan ser monitoreados por la comunidad internacional.

Carácter de las conversaciones

El canciller anticipó que las reuniones entre Estados Unidos e Irán serán orientadas a alcanzar una solución “integral y duradera” al conflicto, más allá de acuerdos de tregua puntuales. El gobierno paquistaní subraya que las partes tendrán la responsabilidad de formalizar compromisos concretos, mientras que Islamabad se limitará a facilitar el espacio y el marco de negociación.

Dar manifestó que Pakistán buscará el respaldo de la comunidad internacional para que el proceso de paz cuente con observadores y soporte técnico. El mensaje central del gobierno es que el éxito de la mediación dependerá de la voluntad política de las partes, del acompañamiento regional y del cumplimiento de los principios de respeto mutuo y restricción del uso de la fuerza.