El papa sigue “estable”, no tiene fiebre y no ha necesitado ventilación mecánica no invasiva en las últimas horas, aunque su cuadro clínico sigue siendo “complejo” y su pronóstico “reservado” tras 17 días ingresado en el hospital Gemelli de Roma, informó este domingo la Santa Sede.

“Las condiciones clínicas del Santo Padre se mantienen estables en la jornada de hoy; el papa no necesitó ventilación mecánica no invasiva, sino sólo oxigenoterapia de alto flujo”, se indica en el último parte médico.

Aunque se esperaba que los médicos informasen hoy sobre las posibles consecuencias de la crisis respiratoria sufrida por el pontífice pasado viernes, pues se necesitaban entre 24 y 48 horas para saber si esta había provocado o no una nueva infección, finalmente el boletín no lo menciona.

Sí indica que el papa “está afebril”, lo que es un buen síntoma, al tiempo que se destaca que “dada la complejidad del cuadro clínico, el pronóstico sigue siendo reservado”.

“Esta mañana, el Santo Padre ha participado en la Santa Misa, junto a quienes lo cuidan durante estos días de hospitalización” y “luego ha alternado el descanso con la oración”, concluye la nota.

El pontífice, de 88 años, está hospitalizado desde el pasado 14 de febrero por una bronquitis con infección polimicrobiana a la que se sumó una neumonía bilateral.

Fuentes vaticanas indicaron previamente que el papa “desayunó, se tomó “un café” y “leyó algunos periódicos”, como es su costumbre, mientras “continúa con su tratamiento”, después de que, a primera hora, la Santa Sede informase de que había pasado una noche “tranquila” y que estaba “descansando”.

Además, este domingo se informó de que Francisco recibió la visita del secretario de Estado vaticano, el cardenal italiano Pietro Parolin, y el sustituto de la Secretaria de Estado, el venezolano Edgar Peña Parra.

El nuevo parte médico se produce después de que el de este sábado indicase que Francisco que se encontraba “estable” y mostraba “una buena respuesta” al tratamiento con ventilación mecánica no invasiva y oxigenoterapia tras la crisis del viernes.

Esa crisis por broncoespamo (contracción del conductor bronquial) causó un empeoramiento “repentino” de su cuadro respiratorio, y estuvo acompañada de un cuadro de vómito por inhalación, lo que obligó a alternar la oxigenoterapia con la ventilación mecánica no invasiva, que este domingo no ha necesitado.

También se destacaba que el papa no tenía fiebre ni presentaba “leucocitosis” o no se ha registrado un aumento del número de globulos blancos, lo que descartaría nuevas infecciones, el mayor riesgo derivado del broncoespasmo por haber inhalado flujos gastricos.