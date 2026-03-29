El papa León XIV lanzó una advertencia dirigida a quienes participan en conflictos armados, en medio de la persistencia de la violencia en Oriente Medio.

Durante su homilía del Domingo de Ramos, el sumo pontífice enfatizó que la fe cristiana rechaza la violencia y promueve la paz.

“Este es nuestro Dios: Jesús, Rey de la paz. Un Dios que rechaza la guerra, al que nadie puede utilizar para justificar el enfrentamiento, que no escucha la oración de quienes hacen la guerra”, expresó durante la ceremonia religiosa.

Llamado a la solidaridad con cristianos en Oriente Medio

Tras la oración del Ángelus, el pontífice manifestó su cercanía con los cristianos que viven en zonas afectadas por conflictos armados.

“Estamos más que nunca cerca, mediante la oración, de los cristianos de Oriente Medio, que sufren las consecuencias de un conflicto atroz y que, en muchos casos, no pueden vivir plenamente los ritos de estos días santos”, señaló.

El líder religioso también pidió a los fieles elevar oraciones por quienes padecen las consecuencias directas de la violencia armada.

“Incluso mientras la Iglesia contempla el misterio de la Pasión del Señor, no podemos olvidar a quienes, hoy, participan concretamente en su sufrimiento”, afirmó.

Advertencia ante el sufrimiento de víctimas inocentes

El papa recordó que días antes ya había expresado preocupación por la situación en diversas regiones afectadas por la violencia.

El 22 de marzo, el pontífice indicó que seguía observando “con consternación” la situación en Oriente Medio y en otros territorios impactados por conflictos armados.

“No podemos guardar silencio ante el sufrimiento de tantas personas, víctimas inocentes de estos conflictos. Lo que les hiere a ellos hiere a la humanidad entera”, manifestó.

Asimismo, subrayó que la muerte y el dolor causados por la guerra representan una preocupación global y un llamado urgente a la reconciliación.

Llamado a la reconciliación y la paz mundial

El pontífice concluyó su mensaje exhortando a la comunidad internacional a trabajar por soluciones pacíficas.

En su mensaje, pidió elevar oraciones al “Príncipe de la paz” para que fortalezca a los pueblos afectados por la guerra y permita abrir caminos de diálogo y reconciliación.

El pronunciamiento se produce en un contexto internacional marcado por conflictos prolongados que han generado crisis humanitarias en distintas regiones del mundo.