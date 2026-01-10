El Vaticano publicó este viernes el texto íntegro del discurso que el Papa León XIV pronunció al concluir el Consistorio extraordinario celebrado los días 7 y 8 de enero, donde abordó directamente la crisis de los abusos sexuales en la Iglesia.​

El Pontífice calificó los abusos como “una herida profunda que quizá dura toda la vida” y señaló que esta problemática “sigue siendo verdaderamente una herida en la vida de la Iglesia en muchos lugares”. León XIV afirmó ante los 170 cardenales reunidos en el Aula Pablo VI que el escándalo se agrava porque “la puerta ha estado cerrada y las víctimas no han sido acogidas, acompañadas con la cercanía de auténticos pastores”.​

Relata duro testimonio

El Papa reveló que conversó recientemente con una víctima de abuso quien le expresó que “lo más doloroso era precisamente que ningún obispo quería escucharla”. A partir de este testimonio, León XIV enfatizó que “la escucha es profundamente importante” para atender esta crisis dentro de la institución eclesiástica.​

Aunque el Consistorio extraordinario tuvo como ejes centrales la sinodalidad y la misión de la Iglesia, el Papa estadounidense decidió incorporar específicamente la denuncia sobre abusos sexuales en su discurso conclusivo. El texto completo fue difundido en italiano por el Vaticano.​

León XIV anunció que convocará una nueva reunión de cardenales en junio, cerca de la Solemnidad de los Santos Pedro y Pablo, para continuar el camino de escucha y conocimiento mutuo iniciado en este encuentro.​