El papa León XIV advirtió que el mundo atraviesa un escenario de creciente inestabilidad y llamó a optar por el perdón y el entendimiento como caminos para alcanzar la paz, durante la misa de Año Nuevo celebrada este 1 de enero en la basílica de San Pedro del Vaticano.

La ceremonia coincidió con la 59ª Jornada Mundial de la Paz y fue la primera vez que el pontífice peruano-estadounidense ofició esta celebración desde que fue elegido en mayo de 2025.

“El mundo no se salva afilando las espadas”

Durante su homilía, el líder de la Iglesia Católica recordó a San Agustín para explicar que el amor de Dios se expresa de manera gratuita y sin condiciones, y que esta idea debe reflejarse en la forma en que las personas se relacionan entre sí.

“Esto para enseñarnos que el mundo no se salva afilando las espadas, juzgando, oprimiendo o eliminando a los hermanos, sino más bien esforzándose incansablemente por comprender, perdonar, liberar y acoger a todos, sin cálculos y sin miedo”, señaló.

Asimismo, León XIV sostuvo que el inicio del 2026 representa una oportunidad para renovar actitudes y asumir el perdón como una forma de vida.

“Es hermoso pensar así el año que comienza: como un camino abierto, por descubrir, en el que aventurarnos, por gracia, libres y portadores de libertad, perdonados y dispensadores de perdón”, expresó ante los fieles reunidos en el Vaticano.

El papa invitó a los creyentes a construir relaciones basadas en la reconciliación y la acogida, especialmente con los más vulnerables.

Preocupación por la inestabilidad global

El pontífice también expresó su inquietud por el escenario político internacional y el aumento de tensiones entre los países.

En esa línea advirtió que, incluso más allá del principio de legítima defensa, la actual situación evidencia que la “desestabilización planetaria va asumiendo cada día mayor dramatismo e imprevisibilidad”.

Finalmente cuestionó que el incremento del gasto militar sea presentado como una respuesta inevitable ante los conflictos.

“No es casual que los repetidos llamamientos a incrementar el gasto militar y las decisiones que esto conlleva sean presentados por muchos gobernantes con la justificación del peligro respecto a los otros”, sostuvo.



