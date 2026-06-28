El papa León XIV expresó este domingo su solidaridad con la población venezolana afectada por los terremotos registrados el pasado 24 de junio. Durante el rezo del Ángelus, el pontífice lamentó la pérdida de vidas, envió un mensaje de apoyo a las familias afectadas y reconoció el trabajo que realizan los equipos de rescate en las zonas devastadas.

El pronunciamiento se produce mientras Venezuela continúa enfrentando las consecuencias de la emergencia. El último balance oficial reporta 1.430 fallecidos y 3.238 heridos, además de miles de personas afectadas por el colapso de viviendas e infraestructura.

El Papa León XIV (@pontifex_es) sobre las víctimas del terremoto en Venezuela:



"Deseo expresar nuestra solidaridad, la mía y la de todo el Colegio Cardenalicio, con la población de Venezuela, duramente afectada por el violento terremoto de estos días.

Aseguramos nuestras… pic.twitter.com/PDQFFlAInr — Bonyuet (@DBonyuet) June 28, 2026





¿Cuál fue el mensaje del Papa León XIV?

Desde la Plaza de San Pedro, el líder de la Iglesia Católica dedicó unas palabras a las personas que sufren las consecuencias de los sismos. En su mensaje manifestó cercanía con las víctimas, recordó a quienes perdieron la vida y pidió por sus familiares.

“Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales”,expresó.

Asimismo, el pontífice destacó el trabajo que realizan quienes permanecen en las labores de atención de la emergencia. En ese contexto, expresó su reconocimiento a los rescatistas y al personal que participa en las operaciones de búsqueda y asistencia.

“Asimismo manifiesto mi gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y asistencia”, agregó.





Continúan las labores de rescate

Los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 ocurrieron el miércoles 24 de junio y afectaron principalmente al estado de La Guaira, una de las zonas más golpeadas por la emergencia. De acuerdo con el balance oficial, el desastre deja hasta el momento 1.430 personas fallecidas y 3.238 heridas.

La Organización de las Naciones Unidas informó además que existen alrededor de 50.000 personas desaparecidas y millones de damnificados. Los equipos de rescate continúan trabajando entre los escombros mientras transcurren las horas críticas para localizar sobrevivientes.