El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Luis Enrique Vásquez, informó que el sismo de magnitud 5.1 registrado el 18 de julio en Junín deja hasta el momento cinco fallecidos, 71 heridos y 2,764 damnificados.

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), el jefe del INDECI señaló a RPP que tres personas continúan hospitalizadas a causa del sismo y que el número de afectados asciende a 1,346.

Respecto a la infraestructura afectada, precisó que se han contabilizado 407 viviendas destruidas, 738 declaradas inhabitables y otras 505 con daños.

Vásquez añadió que los siete distritos afectados por el movimiento telúrico fueron declarados en estado de emergencia por el Ejecutivo.

Asimismo, detalló que el INDECI ha entregado 30.80 toneladas de bienes de ayuda humanitaria, además de 11.23 toneladas de módulos de vivienda destinados a los damnificados.

A este apoyo se suman 19 toneladas de ayuda humanitaria distribuidas por el Gobierno Regional de Junín.

“Se tiene previsto trasladar mañana (viernes) más de 100 toneladas de bienes de ayuda humanitaria”, señaló.

Sobre la actividad sísmica registrada después del movimiento telúrico, el funcionario detalló que se han producido ocho réplicas de entre 3.4 y 3.7 de magnitud, todas al sur de la provincia de Chupaca.