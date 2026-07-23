La Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) exhortó al Gobierno Nacional y a las autoridades regionales y locales a acelerar las acciones de prevención ante la alerta de un posible Fenómeno El Niño de magnitud extraordinaria.

El gremio advirtió que es necesario actuar con anticipación para reducir el impacto del evento climático en la población y en el sector agrícola.

A través de un comunicado, AGAP manifestó su preocupación por las consecuencias que podría generar el fenómeno sobre la producción de alimentos, las actividades económicas y la seguridad alimentaria del país . En ese sentido, pidió priorizar medidas que permitan mitigar los riesgos antes del inicio de la temporada de lluvias.

Entre las acciones planteadas figuran la limpieza y descolmatación de ríos y quebradas, el fortalecimiento de defensas ribereñas, la protección de la infraestructura hidráulica, el reforzamiento de vías estratégicas, la mejora de los sistemas de drenaje y la ejecución de planes de contingencia en las zonas más vulnerables.

El gremio también solicitó que estas labores no se vean afectadas por el proceso de transferencia del Gobierno Nacional ni por la renovación de autoridades regionales y locales . Asimismo, instó a reforzar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para garantizar una respuesta oportuna frente a la emergencia.

Finalmente, AGAP expresó su disposición para colaborar con las autoridades, poniendo a disposición su experiencia técnica y capacidad de articulación con el sector agrario.

El objetivo, señaló, es contribuir a las labores de prevención y fortalecer la preparación del país frente a un eventual Fenómeno El Niño de gran intensidad.