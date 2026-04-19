El papa León XIV realizó este domingo un llamado a la esperanza y la reconciliación durante una misa campal celebrada en Kilamba, localidad cercana a Luanda, capital de Angola, ante aproximadamente 100,000 personas, según cifras difundidas por el Vaticano y autoridades locales.

En su homilía, el pontífice exhortó a los fieles a mirar el futuro con optimismo y a trabajar por una sociedad más justa.

“Podemos y queremos construir un país donde las viejas divisiones queden definitivamente superadas, donde el odio y la violencia desaparezcan, donde el flagelo de la corrupción sea curado por una nueva cultura de justicia y de reparto”, expresó el sumo pontífice durante la ceremonia.

Pope Leo XIV delivers his homily as he leads a Holy Mass in Kilamba on the seventh day of an 11-day apostolic journey to Africa, on April 19, 2026. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)

Llamado a superar desigualdades y conflictos

La visita del papa a Angola forma parte de una gira africana de 11 días, en la que el líder de la Iglesia católica ha abordado temas sociales y ambientales vinculados al desarrollo del continente.

Durante su intervención, el pontífice también criticó los efectos de la explotación de recursos naturales, señalando los “sufrimientos” y las “catástrofes sociales y medioambientales” generadas por modelos económicos centrados en la explotación intensiva.

El país africano, rico en petróleo y minerales, enfrenta importantes desafíos sociales derivados de la desigual distribución de la riqueza.

El sacerdote angoleño Pedro Chingandu, citado por la agencia AFP, señaló que el país necesita avanzar hacia un modelo de mayor equidad.

“Necesitamos una verdadera democracia, una redistribución de la riqueza y justicia”, afirmó.

Miles de fieles participaron en misa multitudinaria

Una multitud se congregó desde la madrugada en Kilamba para participar en la misa al aire libre. Muchos asistentes permanecieron durante la noche en el lugar, portando camisetas con la imagen del pontífice y banderas del Vaticano.

Entre los asistentes estuvo Patricio Musanga, ciudadano originario de Kinshasa, quien expresó su expectativa de escuchar un mensaje dirigido a la juventud.

Según declaró, esperaba que el pontífice transmitiera mensajes de reconciliación nacional, paz e interculturalidad, valores que consideró relevantes no solo para Angola, sino para varios países africanos que enfrentan problemas similares, como el desempleo juvenil.

Visita al santuario mariano de Muxima

Tras la misa en Kilamba, el papa tiene previsto desplazarse en helicóptero al santuario mariano de Muxima, ubicado a unos 130 kilómetros de Luanda, considerado uno de los principales centros del catolicismo en África austral.

La iglesia de Nuestra Señora de Muxima, construida en 1599 por colonos portugueses, recibe alrededor de dos millones de peregrinos al año, atraídos por la devoción a la Virgen María conocida como “Mama Muxima”.

Según el abogado católico Domingos das Neves, este santuario representa un punto central de la devoción mariana en Angola y uno de los más antiguos del África subsahariana.

Contexto social marcado por pobreza y protestas

Angola enfrenta significativas desigualdades sociales. De acuerdo con el Banco Mundial, cerca de un tercio de la población vive por debajo del umbral internacional de pobreza, fijado en 2.15 dólares diarios.

En julio de 2025, el país registró tres días de protestas contra el alto costo de vida, que derivaron en saqueos y enfrentamientos. Aproximadamente 30 personas murieron y cientos fueron detenidas, mientras organizaciones de derechos humanos denunciaron el uso excesivo de la fuerza.

El país es gobernado por el Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA) desde su independencia de Portugal en 1975, y los próximos comicios están programados para 2027.