El papa León XIV hizo este martes un llamado a una tregua global de un día por Navidad y expresó su “gran tristeza” al señalar que Rusia “parece haber rechazado la petición”.

“Renuevo mi llamado a todas las personas de buena voluntad para que respeten un día de paz, al menos en la festividad del nacimiento de nuestro Salvador”, declaró el pontífice ante periodistas desde la residencia de Castel Gandolfo, ubicada cerca de Roma.

“Tal vez nos escucharán”

El papa, de nacionalidad estadounidense, manifestó su esperanza de que el llamado tenga eco a nivel internacional. “Tal vez nos escucharán y habrá 24 horas de paz en el mundo entero”, afirmó.

Sin embargo, subrayó su preocupación por la respuesta negativa de Moscú. “Lo que me entristece particularmente es que Rusia parece haber rechazado la petición de tregua”, añadió.

Agenda del pontífice en Navidad

León XIV celebrará este miércoles por la noche su primera misa de Nochebuena desde que fue elegido pontífice. El jueves, al mediodía, impartirá la tradicional bendición Urbi et Orbi, ocasión en la que, como es costumbre, se referirá a los principales conflictos que afectan al mundo.