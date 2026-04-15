El papa León XIV llegó este miércoles a Camerún, segunda etapa de su gira por África, donde prevé visitar una de las zonas más afectadas por la violencia separatista y lanzar un mensaje de paz dirigido a la población.

El pontífice aterrizó en el aeropuerto de Yaundé poco antes de las 14:00 GMT, procedente de Argelia, país donde inició su recorrido africano.

Encuentro con autoridades y fieles en Yaundé

Durante su estancia en la capital camerunesa, el papa se reunirá con el presidente Paul Biya, de 93 años, considerado el jefe de Estado en funciones más longevo del mundo.

Posteriormente, pronunciará un discurso ante autoridades y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio de la Unidad.

La llegada del pontífice fue recibida por miles de fieles que se congregaron en las inmediaciones del aeropuerto con cantos y percusiones, expresando su expectativa por un mensaje que contribuya a reducir la violencia en el país.

Viaje a Bamenda, epicentro del conflicto separatista

El jueves, el papa viajará a Bamenda, en el noroeste de Camerún, considerada el epicentro del conflicto entre fuerzas gubernamentales y grupos separatistas en la región anglófona.

Este enfrentamiento, que se intensificó desde 2017, ha provocado miles de muertes y cientos de miles de desplazados, según informes de la Organización de las Naciones Unidas.

Los grupos separatistas anunciaron una tregua de tres días a partir del miércoles para permitir la visita del pontífice en condiciones de seguridad.

Durante su estancia en Bamenda, el líder religioso oficiará una misa y orará por la paz ante miles de fieles.

Un país marcado por la violencia y la mediación religiosa

En Camerún, donde cerca del 37% de sus 30 millones de habitantes son católicos, la Iglesia desempeña un papel relevante en la mediación social, además de gestionar hospitales, escuelas y obras benéficas.

El conflicto en el país surgió tras la represión de protestas en 2017 y enfrenta a grupos independentistas que proclamaron la llamada “República de Ambazonia” con el gobierno central.

Según cifras de la ONU, al menos 6.000 civiles han muerto desde 2016, mientras otros han sido víctimas de secuestros, extorsiones y violencia armada.

La visita papal concluirá el viernes en Duala, capital económica del país, donde celebrará una misa en un estadio ante miles de asistentes.

Gira africana continuará en otros países

La visita a Camerún forma parte de un recorrido africano que comenzó el lunes en Argelia y continuará en Angola y Guinea Ecuatorial, hasta el 23 de abril.

Durante su paso por Argelia, el pontífice llamó al diálogo interreligioso y al perdón en el Monumento de los Mártires, en referencia a las víctimas de la guerra de independencia contra Francia.