El Papa León XIV hizo un urgente llamado al diálogo entre Cuba y Estados Unidos desde el Palacio Apostólico este domingo, tras enterarse de la escalada de tensiones provocada por la reciente orden ejecutiva de Donald Trump que declara a la isla como “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional de Washington.

La medida estadounidense bloquea el suministro de petróleo venezolano a Cuba tras la captura de Nicolás Maduro, dejando a la isla en extrema vulnerabilidad energética. Los cubanos enfrentan apagones prolongados, colapso del transporte público y serias limitaciones en hospitales y servicios básicos que agravan la crisis económica y social.

“He recibido con gran preocupación noticias de aumento de tensiones entre Cuba y Estados Unidos, dos países vecinos, y me uno al mensaje de los obispos cubanos para promover el diálogo sincero y eficaz para evitar la violencia y cualquier acción que pueda aumentar el sufrimiento del pueblo cubano”, declaró el pontífice con solemnidad ante los fieles.

León XIV respaldó la mediación ofrecida por los obispos cubanos y pidió la protección de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre para los habitantes de la isla en este momento crítico.

En medio de la crisis, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum confirmó el envío de ayuda humanitaria a Cuba y evalúa mecanismos para suministrar combustible, marcando contraste con la política de aislamiento de Washington. Este gesto refleja la solidaridad latinoamericana ante la crisis energética cubana.