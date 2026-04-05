El papa León XIV, líder de la Iglesia católica desde mayo de 2025, hizo este domingo un llamado a “elegir la paz” y denunció la creciente indiferencia ante las guerras, durante su primer mensaje de Pascua pronunciado desde el Vaticano.

La ceremonia se realizó en la plaza de San Pedro, donde el pontífice celebró la misa de Pascua ante miles de fieles congregados en un ambiente festivo, marcado por cantos litúrgicos y la decoración con flores.

Durante la tradicional bendición Urbi et Orbi (“a la ciudad y al mundo”), el sumo pontífice expresó su preocupación por la normalización de la violencia en distintos conflictos armados.

“Nos estamos acostumbrando a la violencia, nos resignamos a ella y nos volvemos indiferentes. Indiferentes ante la muerte de miles de personas”, manifestó el pontífice, quien también advirtió sobre las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos.

Un mensaje marcado por los conflictos en Oriente Medio

Las celebraciones de Pascua de este año estuvieron influenciadas por el conflicto en Oriente Medio, tras los ataques a Irán atribuidos a Israel y Estados Unidos y sus repercusiones en la región.

A diferencia de sus predecesores, el papa León XIV no mencionó países específicos durante su mensaje, aunque sí exhortó a la comunidad internacional a reflexionar sobre el impacto de la guerra en la población civil.

Además, anunció la realización de una vigilia de oración por la paz el 11 de abril en la plaza de San Pedro, en Roma.

Al finalizar su intervención, el pontífice deseó “Felices Pascuas” a los fieles en diez idiomas, entre ellos árabe, chino, polaco y español, mientras las campanas de la basílica repicaban.

Celebraciones de Pascua bajo restricciones en Jerusalén y otras ciudades

Durante la Semana Santa, el conflicto en Oriente Medio influyó en las celebraciones religiosas en distintos territorios.

En Jerusalén, las ceremonias litúrgicas en la basílica del Santo Sepulcro se realizaron a puerta cerrada debido a restricciones de seguridad impuestas tras el inicio de la guerra el 28 de febrero.

La policía israelí controló el acceso de los pocos fieles autorizados a ingresar al recinto.

“Es muy difícil para todos nosotros, porque es nuestra fiesta (…) Es realmente muy duro querer rezar, venir aquí y no encontrar nada. Todo está cerrado”, expresó Christina Toderas, fiel procedente de Rumanía.

El patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, advirtió que el silencio en la ciudad es interrumpido únicamente por los efectos de la guerra.

Recuerdo del papa Francisco y llamados diplomáticos recientes

Las celebraciones también estuvieron marcadas por el recuerdo del papa Francisco, quien realizó su última aparición pública durante el Domingo de Resurrección de 2025, pocas horas antes de su fallecimiento.

En los días previos a esta Pascua, el papa León XIV, nacido en Chicago y con nacionalidad peruana, intensificó sus llamados diplomáticos en favor del diálogo.

Entre sus acciones recientes, el pontífice instó al expresidente estadounidense Donald Trump a “buscar una puerta de salida” al conflicto en Oriente Medio.

En países como Líbano, Emiratos Árabes Unidos y Siria, las celebraciones religiosas se realizaron bajo medidas restrictivas o con limitaciones debido a la situación de seguridad.