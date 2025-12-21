El Papa León XIV pidió este domingo orar para que “todos los niños del mundo puedan vivir en la paz”, durante la tradicional bendición de las figuritas del Belén del Niño Jesús, realizada tras el rezo del ángelus.

Desde la ventana del Palacio Apostólico, el pontífice se dirigió a los fieles congregados en la plaza de San Pedro y exhortó especialmente a los jóvenes a encomendar sus intenciones en oración.

“Queridos jóvenes, delante del pesebre, recen a Jesús también por las intenciones del papa. En particular, oremos juntos para que todos los niños del mundo puedan vivir en paz. Les agradezco de corazón”, expresó.

Tradición navideña en el Vaticano

La plaza de San Pedro acogió este domingo la Bendición de los Niños de Belén, una tradición en la que fieles de todas las edades llevan sus figuritas del Niño Jesús para que el papa las bendiga antes de colocarlas en los pesebres de hogares, escuelas y oratorios.

Durante su mensaje, León XIV envió “un saludo especial a los niños y jóvenes de Roma”, muchos de los cuales sostenían figuras de diversos tamaños, desde pequeñas imágenes hasta grandes representaciones del pesebre.

Participación de niños y jóvenes

A lo largo de la mañana, catequistas y animadores recibieron a cientos de niños y jóvenes que participaron en actividades recreativas y juegos, antes de unirse a la oración del ángelus y a la bendición papal.

El pontífice agradeció la iniciativa al Centro de Oratorios Romanos, impulsor de esta tradición que se realiza cada diciembre desde la década de 1980.

Mensaje final en tiempo de Jubileo

León XIV, que participó por primera vez este año en esta celebración y se encuentra en las últimas semanas del Jubileo de la Esperanza, concluyó su intervención deseando a los presentes “un buen domingo y una santa y serena Navidad”.