El Papa León XIV sostuvo este lunes una reunión privada con la líder opositora venezolana María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, en los salones del Vaticano. La Oficina de Prensa de la Santa Sede incluyó el encuentro en la agenda oficial del pontífice durante la mañana.

Como es práctica habitual en las audiencias vaticanas, no se divulgaron detalles específicos sobre la duración ni los temas tratados en la reunión.

Llamado papal a Venezuela

El encuentro se produce días después de que el Papa León XIV hiciera un llamado explícito a la comunidad internacional respecto a la situación venezolana. El pasado viernes, durante su tradicional discurso ante el cuerpo diplomático acreditado en la Santa Sede, el pontífice solicitó respetar la voluntad expresada por el pueblo venezolano.

León XIV abogó por soluciones pacíficas que se alejen de intereses partidistas, en un mensaje que generó amplio eco en medios internacionales.

Por otro lado, el diario The Washington Post reveló el 9 de enero que el Vaticano habría participado en gestiones diplomáticas para ofrecer asilo político al entonces presidente venezolano en Rusia. Según el medio estadounidense, el cardenal Pietro Parolín, secretario de Estado vaticano, conversó con el embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede, Brian Burch, sobre una propuesta formal de Moscú.

Estas revelaciones subrayan el rol activo que la Santa Sede ha mantenido en la mediación de la prolongada crisis política venezolana, que ha captado la atención mundial en los últimos meses.