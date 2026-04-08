El papa León XIV celebró el anuncio de un alto el fuego de dos semanas entre Irán y Estados Unidos, al considerarlo una “señal de esperanza viva” en medio de la creciente tensión internacional.

El pronunciamiento se realizó el miércoles al término de su audiencia general semanal en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, donde el pontífice expresó su satisfacción por la decisión de ambas partes.

“Después de estas últimas horas de gran tensión para Oriente Medio y el mundo entero, recibo con satisfacción, y como una señal de esperanza viva, el anuncio de una tregua inmediata de dos semanas”, declaró el papa.

Llamado a retomar negociaciones diplomáticas

Durante su intervención, el líder de la Iglesia católica subrayó que el diálogo será fundamental para alcanzar una solución duradera al conflicto.

El pontífice señaló que la única vía para poner fin a la guerra es retomar las negociaciones entre las partes involucradas.

“Solo volviendo a la mesa de negociaciones se podrá poner fin a la guerra”, sostuvo.

El mensaje del papa se produce en un contexto de elevada preocupación internacional por la escalada del conflicto y sus posibles repercusiones globales.

Tensión internacional y expectativa por el alto el fuego

La tregua anunciada entre Irán y Estados Unidos busca reducir temporalmente las hostilidades en una región considerada estratégica para la estabilidad mundial.

Analistas internacionales consideran que el periodo de alto el fuego podría abrir una ventana para conversaciones diplomáticas que permitan disminuir la tensión en Oriente Medio.

Mientras tanto, diversos líderes mundiales han expresado expectativas sobre el cumplimiento del acuerdo y su impacto en la seguridad internacional.