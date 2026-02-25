El papa Papa León XIV visitará España del 6 al 12 de junio, según anunció la Santa Sede.

Se trata del cuarto viaje internacional de su pontificado y marcará el regreso de un pontífice al país quince años después de la última visita papal, realizada en 2011 por Benedicto XVI.

El fallecido Papa Francisco no llegó a viajar a España durante su pontificado.

Posibles etapas: Madrid, Barcelona y Canarias

Aunque el programa oficial se dará a conocer más adelante, se prevé que las principales paradas sean Madrid, Barcelona y las Islas Canarias, según adelantó el cardenal José Cobo.

En Barcelona, la visita podría coincidir con el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí, el 10 de junio de 1926, así como con la inauguración de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia.

Asimismo, el pontífice podría visitar Tenerife y Gran Canaria, en una escala simbólica en una de las principales rutas migratorias entre África y Europa.

Agenda internacional intensa

León XIV, elegido el 8 de mayo de 2025, cumplirá un año de pontificado poco antes de su llegada a España.

Antes, el 28 de marzo, viajará al Principado de Mónaco, convirtiéndose en el primer papa en visitar ese país.

Del 13 al 23 de abril realizará una gira por Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, en una peregrinación de diez días.

Este recorrido recuerda el viaje de Juan Pablo II a África en 1985.