El nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, solicitó este lunes que todos los ministros y altos funcionarios que ocupan cargos de confianza pongan sus puestos a disposición, como parte de una reorganización del Gobierno tras la destitución de Santiago Peña por el escándalo financiero de Ueno Bank.

La decisión fue anunciada mediante un comunicado publicado por el mandatario en su cuenta oficial de X, tres días después de asumir la Presidencia paraguaya tras un juicio político contra su antecesor.

“He instruido al ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil, Rolando de Barros, a solicitar a los ministros, secretarios y máximas autoridades del Estado que ocupan cargos de confianza que pongan sus cargos a disposición”, señaló Alliana.

El presidente explicó que busca fortalecer la coordinación de su administración y garantizar una gestión más eficiente, enfocada en las principales necesidades de la población.

Gobierno de Paraguay garantiza continuidad de las instituciones

Pese al pedido de renuncias, Alliana aseguró que las entidades públicas mantendrán sus actividades mientras se evalúan los cambios en el equipo gubernamental.

“El funcionamiento de todas las instituciones continuará con absoluta normalidad”, sostuvo el jefe de Estado.

La solicitud alcanza a ministros, secretarios ejecutivos con rango ministerial y máximas autoridades de organismos públicos que ocupan puestos de confianza y dependen directamente del Poder Ejecutivo.

Según la comunicación oficial difundida por el Gobierno, quedan excluidas aquellas autoridades cuya designación o remoción requiere la intervención de otros organismos del Estado o está sujeta a procedimientos legales específicos.

La medida no implica el cese automático de todos los funcionarios, sino que permite al nuevo presidente evaluar su continuidad.

Nuevos ministros del Interior y Obras Públicas juraron ante Alliana

Como parte de los primeros cambios en su administración, Pedro Alliana tomó juramento este lunes a Ariel Martínez como ministro del Interior y a Juan Carlos Baruja como ministro de Obras Públicas y Comunicaciones.

Asimismo, designó a Rolando de Barros como ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil de la Presidencia.

El Gobierno también realizó cambios en las áreas de Ambiente y Tecnologías de la Información y Comunicación, además de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Entre los nuevos nombramientos figura Félix Sosa, quien regresó a la presidencia de la empresa estatal de electricidad.

Destitución de Santiago Peña desató crisis política en Paraguay

La reorganización gubernamental se produce después de la destitución del expresidente Santiago Peña, aprobada el viernes 6 de noviembre por el Senado paraguayo tras un juicio político relacionado con la crisis de Ueno Bank.

Peña fue apartado del cargo por mal desempeño de sus funciones, en medio de cuestionamientos por sus anteriores vínculos empresariales con el grupo controlador de la entidad financiera.

El exmandatario quedó bajo investigación judicial por presuntos delitos relacionados con el manejo de recursos públicos. Peña ha negado haber cometido irregularidades.

Tras la destitución, Alliana, quien ejercía la Vicepresidencia de Paraguay, asumió la jefatura del Estado para completar el periodo presidencial 2023-2028, de acuerdo con el procedimiento constitucional.

¿Qué ocurrió con Ueno Bank y sus casi tres millones de clientes?

La crisis comenzó cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) intervino Ueno Bank el 3 de noviembre, después de detectar graves problemas de solvencia.

La medida afectó a aproximadamente 2,9 millones de clientes, quienes enfrentaron restricciones para acceder a sus cuentas y depósitos.

El colapso financiero provocó manifestaciones, cuestionamientos a las autoridades regulatorias y una crisis política que terminó con la salida de Santiago Peña de la Presidencia.

El Banco Central inició mecanismos para devolver los fondos a los ahorristas, mientras las autoridades investigan posibles irregularidades vinculadas con la administración de la entidad.

Alliana impulsa cambios en el Banco Central de Paraguay

Como parte de las medidas para enfrentar la crisis financiera, Pedro Alliana propuso al economista Jorge Schreiner para asumir la presidencia del Banco Central del Paraguay.

El nombramiento fue remitido al Senado, organismo encargado de evaluar la designación conforme al procedimiento establecido.

Paralelamente, el Gobierno anunció medidas orientadas a acelerar la devolución de los depósitos afectados y aplicar alivios tributarios a las personas perjudicadas por la crisis bancaria.

La recuperación de los ahorros y la estabilidad del sistema financiero figuran entre los desafíos inmediatos de la nueva administración.