Paramount Skydance lanzó una propuesta de compra hostil por Warner Bros. Discovery (WBD), ofreciendo 30 dólares por acción en efectivo. La operación, dirigida directamente a los accionistas, valora la empresa en alrededor de 108.000 millones de dólares, incluyendo deuda.

Este movimiento desafía abiertamente el acuerdo anunciado días antes, en el que Netflix presentó una oferta de 83.000 millones de dólares para adquirir una parte significativa de WBD, operación que ya había sido aprobada por los directorios de ambas compañías.

Paramount asegura que su oferta es superior a la de Netflix

En un comunicado, Paramount señaló que su propuesta ofrece 18.000 millones de dólares más en efectivo que la oferta de Netflix. La compañía afirmó que la recomendación del Consejo de Administración de WBD a favor de la operación con Netflix se basa en una “valoración prospectiva ilusoria” de la división Global Networks, afectada por altos niveles de apalancamiento.

Paramount argumentó que decidió dirigirse directamente a los accionistas porque el directorio de WBD estaría “persiguiendo una propuesta inferior” y que la opción con Netflix implicaría “un proceso complicado de aprobación regulatoria”.

La propuesta incluye la totalidad del conglomerado WBD

La oferta de Paramount busca adquirir el 100 % de Warner Bros. Discovery, lo que abarca:

El estudio cinematográfico Warner Bros.

La plataforma de streaming HBO Max

Su catálogo de canales de cable, entre ellos CNN

Cabe resaltar que los canales de cable no están incluidos en la transacción planteada por Netflix.

Ellison afirma que la operación fortalecería a Hollywood

El director ejecutivo de Paramount, David Ellison, aseguró que la propuesta “creará un Hollywood más fuerte” y que la integración sería positiva para “la comunidad creativa, los consumidores y la industria cinematográfica”.

Este nuevo movimiento corporativo intensifica la carrera por consolidación en el sector audiovisual estadounidense, donde los grandes conglomerados buscan mayor escala para competir en el mercado global del streaming y mejorar su posición financiera.