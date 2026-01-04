El vocero en Perú del partido Vente Venezuela respaldó el plan de transición propuesto por Donald Trump tras la detención de Nicolás Maduro. Luis Villasana afirmó que el secretario de Estado Marco Rubio liderará el proceso, mientras la dirección ejecutiva temporal quedará en manos de Delcy Rodríguez, actual vicepresidenta chavista.​

El portavoz espera que Rodríguez demuestre “un buen gesto” liberando a los 800 presos políticos que permanecen detenidos. El representante consideró que la vicepresidenta venezolana tiene “como única carta de negociación” que las autoridades estadounidenses “la dejen tranquila a ella y a su hermano”.​

“Ellos ya vieron cómo se llevaron a Maduro. Yo creo que aplica el dicho de ‘cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo’”, explicó Villasana en RPP.

El vocero agregó que la funcionaria chavista “está haciendo su trabajo” en el rol de transición que le corresponde.​

Plan energético contempla a EE.UU como aliado principal

El representante opositor destacó que Vente Venezuela seguirá implementando el plan “Venezuela, tierra de gracia”, que busca convertir al país en el hub energético de la región con Estados Unidos como socio estratégico. En esa línea, Villasana señaló que Washington “nos lo va a pagar bien” por el petróleo, a diferencia de los contratos previos con China, Irán y Cuba.​

“Nuestro mejor aliado en la región para desarrollar los recursos que tenemos en Venezuela es EE.UU.”, afirmó el vocero.

Asimismo, agregó que esta alianza permitirá que Estados Unidos “garantice su seguridad energética en la región” mientras Venezuela reconstruye su economía.​

Por otra parte, Villasana reconoció que la captura de Maduro responde a una “estrategia que venía planificada desde hace mucho tiempo” enfocada en la seguridad nacional estadounidense. El vocal mencionó el impacto del Tren de Aragua y el narcotráfico como factores determinantes en la decisión de Washington.​

“El interés es simplemente garantizar su seguridad nacional. Hemos visto cómo el Tren de Aragua se ha esparcido por toda la región, incluso a Estados Unidos”, explicó el vocero opositor.

El representante de Machado aseguró que confía en que “María Corina va a saber darle la vuelta a esta situación” y que Edmundo González asumirá la presidencia venezolana.