El periodista Tucker Carlson, conocido por sus posiciones ultraconservadoras, afirmó este miércoles 17 de diciembre que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciará una guerra con Venezuela durante un discurso a la nación programado para la noche de hoy.

La afirmación fue realizada en el pódcast “Judging Freedom”, de tendencia conservadora, y fue atribuida por Carlson a la información proporcionada por un miembro del Congreso estadounidense, según reportó la agencia EFE.

🚨BREAKING: Tucker Carlson CONFIRMS that Trump will announce WAR with Venezuela TONIGHT at 9:00 PM.



pic.twitter.com/5ppXEpj7PB — Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) December 17, 2025

Supuesta información previa al Congreso

De acuerdo con Carlson, los congresistas habrían sido advertidos con anticipación sobre una eventual acción militar.

“Ayer se informó a los miembros del Congreso de que se avecina una guerra y que el presidente la anunciará en un discurso a la nación esta noche a las 21:00 (01:00 GMT del jueves)”, sostuvo el periodista durante su programa.

Sin confirmación oficial del Gobierno de EE.UU.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial por parte de la Casa Blanca, el Pentágono ni el Departamento de Estado sobre un anuncio de guerra o una acción militar contra Venezuela.

La información difundida por Carlson se mantiene como una declaración periodística no corroborada, a la espera de pronunciamientos oficiales del Gobierno estadounidense.

Contexto y cautela internacional

El anuncio se da en un contexto de alta sensibilidad geopolítica, por lo que analistas y medios internacionales han subrayado la necesidad de esperar información oficial antes de dar por confirmada cualquier decisión de carácter bélico.