La Cancillería peruana lamentó profundamente la pérdida de vidas humanas ocurrida en la estación de esquí de Crans-Montana, en el cantón de Valais. En su mensaje difundido este jueves, el Gobierno peruano se solidarizó con el pueblo y las autoridades suizas ante esta tragedia ocurrida durante las celebraciones de Año Nuevo.

El Perú expresa su profunda solidaridad al Gobierno y al pueblo suizo, por la lamentable pérdida de vidas humanas ocurrida en el incendio de la estación de esquí de Crans-Montana, Suiza. Asimismo, extiende sus condolencias a los familiares de los fallecidos y formula votos por la… — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) January 1, 2026

El comunicado extendió condolencias a los familiares de las víctimas mortales y formuló votos por la pronta recuperación de los heridos, muchos de los cuales presentan quemaduras graves y se encuentran en estado crítico.

El incendio se registró en el bar Le Constellation, un local subterráneo frecuentado por público joven en la popular estación de esquí. La Policía suiza confirmó en su último balance 40 muertos y 115 heridos, descartando por el momento la hipótesis de un atentado.

Hasta el momento, no se reportan víctimas peruanas en el siniestro, según fuentes diplomáticas. La Cancillería peruana se suma así a los mensajes internacionales de condolencia por esta tragedia que ha conmocionado a Europa.