A propósito del inminente lanzamiento de la misión Artemis II, Perú resaltó que tuvo una “participación histórica” en la misión del Apolo 11 que llevó al hombre a la Luna por primera vez en 1969, al trabajar como “un aliado estratégico” de la NASA mediante un sistema de radar instalado en el balneario limeño de Ancón.

“El radar del IGP en Ancón fue clave para el seguimiento de la misión Apolo 11 que despegó el 16 de julio de 1969, consolidando al Perú como un socio estratégico en la exploración espacial”, destacó el jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, en un comunicado.

El IGP señaló que, tras revisar documentos de la época, Tavera confirmó que “el histórico alunizaje del Apolo 11 en 1969 no solo fue un hito global, sino también un logro que tuvo sello peruano”.

El especialista remarcó que la “ubicación estratégica” de Perú en el hemisferio sur “fue determinante para el éxito de la misión”, ya que la NASA estableció una alianza con el IGP para instalar un sistema de radar en Ancón, por entonces un alejado balneario ubicado a unos 40 kilómetros al norte de Lima.

Ese sistema de radar “permitió rastrear y triangular la posición del cohete, asegurando la correcta orientación de la trayectoria desde el hemisferio sur”, acotó el organismo.

Añadió que la capacitación que dieron los científicos de la NASA al equipo peruano impulsó el desarrollo de la radioastronomía, fortaleció sus capacidades técnicas y abrió “nuevas oportunidades para la investigación científica” en el país.

El IGP consideró que, por ese motivo, “el Perú no solo fue testigo, sino también protagonista de la misión que llevó al hombre a la Luna en 1969”.

“Desde Ancón, nuestro país aportó conocimiento, tecnología y compromiso, dejando un legado que inspira a las nuevas generaciones de científicos e investigadores a continuar en el desarrollo científico”, concluyó Tavera.

Icónica fotografía de la Tierra elevándose sobre el horizonte de la Luna, tomada desde la nave espacial Apolo 11. (Foto: AFP PHOTO / NASA/HANDOUT)

A propósito del lanzamiento de la misión Artemis II, el IGP señaló que podrá apreciarse en Perú desde las 17.24 horas (hora peruana) de este miércoles.

La NASA anunció que retransmitirá en español el lanzamiento de la nave hacia la órbita lunar, como alternativa a la emisión oficial en inglés, para que la audiencia hispanohablante pueda seguir de cerca los preparativos del despegue desde el Centro Espacial Kennedy, ubicado en Cabo Cañaveral, Florida.

La segunda misión del programa Artemis, que prevé establecer una presencia humana en la Luna y emplearla para llegar a Marte, tiene una duración prevista de 10 días, durante los cuales rodeará el satélite y permitirá a los astronautas contemplar su cara oculta.