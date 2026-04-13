El líder conservador Péter Magyar prometió que el Gobierno que espera encabezar trabajará para convertir a Hungría en un país “libre, europeo y humano”, tras su victoria electoral frente al primer ministro saliente Viktor Orbán, quien gobernó durante 16 años consecutivos.

Desde Budapest, Magyar agradeció en su cuenta oficial de Facebook el respaldo recibido por su partido Tisza, que obtuvo el mayor número de votos registrado en la historia electoral del país.

“Es un honor inmenso que nos hayan otorgado el mandato (…) para formar gobierno y trabajar durante los próximos cuatro años por una Hungría libre, europea, funcional y humana”, expresó el líder político.

Mayoría parlamentaria tras una participación récord

Las elecciones legislativas registraron una participación histórica del 79,5 %, una de las más altas en Hungría. Con estos resultados, el partido Tisza obtuvo 138 de los 199 escaños del Parlamento, lo que le garantiza una mayoría de más de dos tercios.

Esta mayoría permitirá al nuevo Gobierno modificar legislaciones constitucionales y avanzar en su programa político, que incluye desmantelar lo que Magyar calificó como el “Estado Partido” construido durante la gestión de Orbán.

Por su parte, el partido Fidesz, liderado por Viktor Orbán, pasará a la oposición con 55 diputados, lo que representa una pérdida significativa respecto a su presencia parlamentaria desde 2022.

Fin de 16 años de gobierno de Viktor Orbán

Viktor Orbán, en el poder desde 2010, consolidó un modelo político que diversos analistas han descrito como híbrido, entre democracia y autoritarismo, caracterizado por la centralización del poder y el control de instituciones clave.

Durante su mandato, el Ejecutivo ejerció influencia sobre sectores como la prensa, el sistema educativo y organismos institucionales, incluido el Tribunal Constitucional.

Tras conocer los resultados, Magyar anunció que el nuevo Gobierno buscará fortalecer la posición de Hungría en la Unión Europea (UE) y en la OTAN, además de recuperar fondos europeos que permanecen congelados debido a cuestionamientos sobre el respeto al Estado de Derecho durante el gobierno saliente.

Un ascenso político reciente

Péter Magyar irrumpió en la escena política húngara hace poco más de dos años como disidente del sistema liderado por Orbán. En ese corto periodo logró consolidar el respaldo de gran parte de la oposición política.

Se prevé que los resultados oficiales definitivos se publiquen el próximo sábado, tras el conteo de los votos emitidos en el extranjero, aunque no se esperan cambios sustanciales en el resultado preliminar.