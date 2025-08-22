El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó sobre la captura de dos sospechosos vinculados al atentado con un camión bomba ocurrido en inmediaciones de la base aérea de Cali, que dejó seis fallecidos y 71 heridos.

El mandatario encabezó un consejo de seguridad en la ciudad, donde precisó que los responsables fueron detenidos por la población tras la explosión.

Petro afirmó que el ataque “lo llevaron a cabo dos personas apenas, sin armas, pero llenos de explosivos que salen corriendo apenas uno de esos camiones se activa y que la población misma captura en el barrio contiguo”.

El jefe de Estado publicó la fotografía de uno de los capturados, identificado como alias “Sebastián”, a quien vinculó con las estructuras del Estado Mayor Central (EMC), lideradas por alias “Marlon”. Atribuyó el atentado a una represalia por las operaciones de las fuerzas de seguridad contra ese grupo en el Cañón del Micay, en Cauca.